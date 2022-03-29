«الأرصاد»: أجواء ربيعية دافئة خلال فترة النهار وطقس بارد ليلا «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد حاليا استمرار الأجواء الربيعية الدافئة خلال فترة النهار، والباردة خلال فترات الليل، مع الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، على أنحاء الجمهورية كافة، لافتةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى في أول أيام رمضان السبت المقبل ستكون 36 درجة مئوية، أي أن الأجواء خلال فترة النهار ستكون شديدة الحرارة، لكن الإحساس بدرجات لن يكون مماثلا لما يحدث في فصل الصيف.

كتل هوائية دافئة تسبب ارتفاع الحرارة خلال النهار

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني ومنة الشرقاوي، أن الفارق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يصل إلى 10 درجات، ومع نهايات الأسبوع سيصل إلى أكثر من 15 درجة، إذ تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وتابعت بأن تلك الكتل الهوائية دافئة وتعمل على ارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار، مع زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس، ويكون الطقس من مائل إلى دافئ نهارا على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وحارا على محافظات جنوب الصعيد.

انخفاض درجات الحرارة ليلا

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تكون درجات الحرارة منخفضة والأجواء باردة، لكن في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر تكون الأجواء شديدة البرودة، وبخاصة مع نشاط الرياح ليلا، ومع نهايات الأسبوع سنتعرض لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.