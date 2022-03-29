ضبط عامل يتاجر في العملة بسوهاج.. «جمع مليون جنيه»

تمكنت مباحث الأموال العامة، بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة المنشأة في محافظة سوهاج، من رصد نشاط أب ونجله يتاجران في العملة، وجرى ضبط الأول، وعرضه على النيابة.

ضبط أب ونجله يتاجران في العملة

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز المنشأة يفيد بورود بلاغ من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة «منطقة جنوب الصعيد» يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها، قيام «ج. ف. س»، 62 سنة، عامل، يقيم دائرة المركز، بالاشتراك مع نجله «م. ج. س» 38 سنة، سائق يعمل بدولة الكويت، في تجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة الكويت بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وإرسالها للأول عن طريق العائدين من الخارج أو بحولات بنكية على بنك مصر «فرع سوهاج»، الذي يقوم باستلامها واستبدالها بالبنوك المختلفة ومكاتب الصرافة الأعلى سعرًا، وتسليهما نقدًا لأهالي العاملين المصريين بقريته والقرى المجاورة أو بموجب حوالات بريدية للمقيمين في أي مكان من أنحاء الجمهورية، وذلك مقابل عمولة مالية 1%، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لقانون البنك المركزي.

وبلغ حجم تعاملات المتهمين ما يقارب من مليون جنيه، وتم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.