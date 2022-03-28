عاجل.. مصرع عامل صعقا بالكهرباء بجرجا في سوهاج

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة جرجا يفيد بورود إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول «حمادة ا ح ا»، 29 سنة عامل، ويقيم في الجيزة، جثة هامدة بسبب صعق كهربائي.

وأفاد كل من «رضا س ف ع ف» 32 سنة عامل، ويقيم الجيزة، و«كريم ص ا ع» 27 سنة مشرف عمال، ويقيم في الشرقية، بأنه في أثناء قيامهما والمتوفى المذكور بأعمال صرف صحي دائرة مركز جرجا، وحال قيام المتوفى باستخراج ماسورة حديدية من الأرض خاصة بالصرف الصحي لاستبدالها بأخرى، لامست الماسورة أسلاك الكهرباء المارة بالمنطقة، ما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفيا الشبهة الجنائية.

سبب الوفاة صدمة عصبية وتوقف عضلة القلب

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية وتوقف عضلة القلب نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

السيطرة على حريق دون إصابات في العسيرات

وفي سياق آخر، شهدت دائرة مركز العسيرات، نشوب حريق بمنزل ملك «مادح ح ح ه»، 45 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، وامتد لحوش مجاور ملك شقيقه «محمود ح ح ه» 43 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وأفاد المذكورون بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي ونفيا الشبهة الجنائية.