رئيس جامعة سوهاج يكرم سفراء الاستدامة ضمن مبادرة «كن سفيرا»

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، خريجي الدفعة الأولى من مبادرة «كن سفيرا»، والتي نظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتور حمدي حسانين، مدير وحدة الاستدامة بالجامعة.

نشر مفهوم وأهداف التنمية المستدامة

وأكد رئيس جامعة سوهاج على أهمية وجود كوادر مدربة ومؤهلة بالجامعة للعمل على نشر مفهوم وأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، وخاصة بعد أن أصبحت الاستدامة ومؤشراتها ضمن متطلبات ملف الكليات والإدارات التي تتقدم للتميز المؤسسي.

وذكر الدكتور حمدي حسانين أن الخريجين من مرشحي وحدة الاستدامة من منسوبي جامعة سوهاج، وأنهم أتموا المستويات الثلاث للتدريب بنجاح، مشيرا إلى أنه جاءت غادة مرتضى، مدير الموارد البشرية بكلية العلوم، ضمن المجموعة المتميزة «المنجزون الأعلى»، بالإضافة إلى اعتمادها كمدرب للتنمية المستدامة، وحصل أيضاً عبدالرحمن حمادة بإدارة الدفع الإلكتروني بالمركزية على مدرب معتمد للتنمية المستدامة، بينما اجتاز كل من الطالب مصطفى منصور محمد بكلية التمريض، والطالبة هاجر حسن ثابت بكلية التربية كل المراحل التدريبية للمبادرة.

تقدم 30 من منتسبي الجامعة للدورة

وأشار حسانين إلى أن التقدم للدورة الثانية من المبادرة متاح، على أن يكون يوم الجمعة القادم الموافق 1 أبريل آخر موعد للتقديم، لافتا أنه تقدم أكثر من 30 من منتسبي الجامعة حتى الآن بينهم شباب الباحثين وأعضاء من الجهاز الإداري، وطلاب من مختلف كليات الجامعة على رابط التقدم المنشور مسبقا على موقع وحدة الاستدامة.