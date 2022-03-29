حادثان في سوهاج.. مصرع سيدة بعد إلقاء نفسها من نافذة منزلها وعامل يصيب نفسه

شهدت دائرة قسم أول سوهاج، قيام سيدة بإلقاء نفسها من نافذة شقتها بالمنزل في دائرة القسم، إخطارا مدير الأمن بالحادث، كما أصاب عامل نفسه بـقطع بالجلد والأوتار والشرايين والأوردة بالرسغ الأيسر، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، يفيد بوقوع حادثين منفصلين.

وجاء الحادث الأول عندما تبلغ لقسم ثان سوهاج، بقيام سيدة بإلقاء نفسها من نافذة شقتها بمنزل دائرة القسم، وبالفحص تبين وجود جثة «سعاد. د. ن. ع»، 65 عاما، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية مسجاة داخل فناء مديرية الطب البيطري الملاصقة لمنزل المذكورة، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها.

وأفاد زوجها «روماني ص ق م»، 65 عاما، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية بقيام زوجته المذكورة بالإقدام على الانتحار بإلقاء نفسها من نافذة شقته بالطابق الخامس المطله على فناء مديرية الطب البيطري، ما أدى إلى سقوطها أرضا بفناء مديرية الطب البيطري ووفاتها، مضيفا بأنها تعاني من مرض نفسي، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

عامل يصيب نفسه

وفي سياق آخر، استقبل مستشفى طهطا العام مصاباً بقطع بالجلد والأوتار والشرايين والأورده بالرسغ الأيسر، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وبالفحص تبين وصول «أبرام و ي ح»، 26 عاما، عامل، ويقيم دائرة قسم طهطا، إلى مستشفى طهطا العام مصاباً بقطع بالجلد والأوتار والشرايين والأوردة بالرسغ الأيسر، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد شقيقه «عماد و ي ح»، 31 عاما، عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء تواجده وشقيقه المذكور بمطعم خاص بوالدهما دائرة القسم قام شقيقه بإحداث إصابته بنفسه مستخدماً «سكين»، مضيفا أنه يعاني من مرض نفسي، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.