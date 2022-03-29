الصين تسجل 4381 إصابة بكورونا في شنجهاي رغم الإغلاق

قالت السلطات الصحية لبلدية شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية، في مؤتمر صحفي عُقد اليوم، إن المدينة فحصت يوم الاثنين أكثر من 8.26 مليون شخص خلال جولة جديدة من اختبارات الحمض النووي لفيروس كورونا المستجد، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الصينية «شينخوا».

وقالت وو تشيان يوي، وهي مسؤولة بلجنة الصحة لبلدية شنغهاي، إن الحملة بدأت في مناطق تشمل تلك الواقعة إلى الشرق من نهر هوانغبو، والتي تخضع لإدارة مغلقة مؤقتة.

6300 موقع لاختبارات كورونا

وأضافت «تشيان يوي» أنّ نحو 17000 من عاملي الاختبار الذين جاؤوا من شنغهاي والمقاطعات المجاورة لها مثل جيانغسو وتشجيانغ، قد أقاموا 6300 موقع اختبار في هذه المناطق.

وسجلت شنجهاي يوم الاثنين 96 حالة إصابة مؤكدة محلية العدوى لـ«كوفيد-19»، و4381 إصابة من دون أعراض.

وأعلنت الصين، أمس، أكبر إغلاق لها خلال عامين بسبب عودة زيادة الاصابات بفيروس كورونا المستجد، وطالبت ملايين المواطنين في شنغهاي بضرورة التقيد في منازلهم ، للحد من تفشي وانتشار الفيروس.

وأوضحت السلطات الصينية أن الإغلاق سيتم على مرحلتين في شنغهاي، وذلك لإجراء اختبارات جماعية، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى، تضم المنطقة الشرقية المترامية الأطراف المعروفة باسم بودونج تحت الحصار، على أن تظل مغلقة حتى الجمعة المقبلة، أما المرحلة الثانية ستكون في القسم الغربي المكتظ بالسكان في بوكسي.

وتعد شنجهاي، أكبر مدينة في الصين، ويبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة، وسبق أن تعاملت مع حالات تفشي لكورونا ولكن في نطاق أصغر من النطاق الحالي.

تصاعد في عدد الإصابات

وشهدت بلدينة شنجهاي ارتفاعات منتظمة في معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت رقم قياسي بلغ 3500 حالة، في يوم الاثنين فقط، بينما وصل عدد حالات الإصابة المعلنة ليوم الثلاثاء 4381 حالة إصابة بينهم 96 حالة فقط ظهرت عليها أعراض الإصابة بالفيروس.