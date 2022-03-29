نيللي كريم في شبرامنت اليوم من أجل «فاتن أمل حربي»

تواصل اليوم الفنانة نيللي كريم، تصوير باقي مشاهد مسلسلها «فاتن أمل حربي»، والذي تشارك به فى السباق الرمضاني لعام 2022، بجانب عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنان شريف سلامة.

الفنانة نيللي كريم تكون اليوم في منطقة شبرامنت، لتصوير عدد من المشاهد في العمل، بحضور عدد من أبطال العمل ومنهم الفنانة هالة صدقي، وبالفعل انتهوا من تصوير نسبة كبيرة من المشاهد تخطت النصف.

نيللي كريم في منطقة شبرامنت

وانتهت الفنانة نيللي كريم من تصوير عدد كبير من مشاهد المحكمة، المقرر أن تظهر فيها خلال الأحداث، وخاصة أن العمل يدور حول قانون حضانة المرأة، ولذلك سيستدعى الأمر وجودها كثيرًا داخل نطاق المحكمة.

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي يشارك في بطولته نيللي كريم وشريف سلامة وهالة صدقي وفادية عبدالغني ومحمد الشرنوبي ومحمد ثروت وخالد سرحان وجيلان علاء، وعدد كبير من الفنانين، وهو من تأليف إبراهيم عيسي وإخراج ماندو العدل .

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور فكرة المسلسل حول بطلة العمل الفنانة نيللي كريم التي تظهر متزوجة من الفنان شريف سلامة، ولكنها تعاني خلال رحلة زواجها معه، لأنه يعاملها معاملة سيئة ويعنفها، وهو الأمر الذي سيجعلها تنفصل عنه ومن هنا تنطلق الأحداث.

يذكر أيضًا أن الفنانة نيللي كريم شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل ضد الكسر، إلى جانب محمد فراج ولقاء وسينتيا خليفة ومصطفي درويش وتارا عماد وهشام إسماعيل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو الدالي، واخراج أحمد خالد.