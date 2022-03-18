طرح الإعلان التشويقي لمسلسل «فاتن أمل حربي».. انهيار نيللي كريم

طرحت شركة العدل جروب، الإعلان التشويقي الرسمي لمسلسل «فاتن أمل حربي»، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2022، وبدت دموع الفنانه نيللي كريم واضحة به، إذ ظهرت وهي تمسك أبنائها أمام باب المحكمة وتختضنهم، واختتمت بجملة «أنا مش هسيب حقي».

مسلسل فاتن أمل حربي

يناقش مسلسل فاتن أمل حربي، إحدى القضايا التي تعاني منها الكثير من السيدات، حول «فاتن» التي قررت أن تنفصل عن زوجها، وطلبها الطلاق لتجد بعدها أنها أمام محاكم وقوانين، تمنعها من الزواج بعد الانفصال بسبب أبنائها.

يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي، بطولة النجمة نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء وفادية عبد الغنىالمسلسل تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل و انتاج جمال العدل.

آخر أعمال نيللي كريم

شاركت نيللي كريم مؤخرا، في مسلسل «الجسر» مع الفنان عمرو سعد، الذي عُرض الفترة الماضية عبر إحدى المنصات الرقمية، وشاركهما العمل الفنانة أسماء أبو اليزيد، وهو كتابة محمد سليمان عبد المالك، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.

نيللي كريم تروج لمسلسلها الرمضاني

وفي فبراير الماضي روّجت الفنانة نيللي كريم لمسلسلها الجديد «فاتن أمل حربي»، الذي تخوض به السباق الرمضاني عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»،حيث نشرت نيللي كريم عبر خاصية «الاستوري»، عددا من الصور لأبطال العمل ضمن أحداث المسلسل وهم«شريف سلامة، محمد الشرنوبي، محمد ثروت، جيلان علاء، محمد التاجي» وعلقت على الصور قائلة: «يأتي قريبًا».