عاجل.. الجماعات المسلحة في نيجيريا تفجر قطارا على متنه 980 راكبا

أفاد موقع «ذيس داي دايلي» النيجيري، بأن المسلحين قاموا بتفجير قطار «أبوجا-كادونا»، كان على متنه 980 راكبًا، في تصعيد جديد لأعمال العنف في نيجيريا.

التفجير بعد 48 ساعة من مهاجمة مطار كادونا

وبحسب الموقع، جاء التفجير بعد 48 ساعة من مهاجمة مطار كادونا، فيما لا يزال عدد الضحايا غير دقيق، إلا أن المسلحين اختطفوا العديد من الركاب الذين استطاعوا أن ينجوا من الحادث، فيما أطلق النار على العشرات في أثناء اقتحام القطار، وفقا لما نشرته وكالة «روسيا اليوم».

وتعتقد بعض وسائل الإعلام النيجيرية، أن الحادث وقع جراء زرع عدة عبوات ناسفة في إحدى المقطورات، هو ما أدى إلى تدمير بعض العربات وخروج القطار عن مساره، بحسب الوكالة الروسية. إلا أن بعض المواقع الأخرى، رجحت أن يكون التفجير نفذ جراء استخدام عبوة ناسفة زرعت على خط السكة الحديد، وتم تفجيرها عند مرور القطار على السكة، يأتي ذلك فيما لم تؤكد السلطات حقيقة أيا من تلك الروايات أو التفاصيل الكاملة حول الحادث وعدد الضحايا.

الحصيلة النهائية للضحايا لا تزال غير معلومة

وفي السياق، أكد العضو المنتدب لشركة السكك الحديدية النيجيرية (NRC) فيديت أوخيريا، أنه لا يمكن الإفصاح عن أي معلومات حول الحادث، في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الفريق الأمني والخبراء لم يتوصلوا إلى تحقيقات دقيقة حتى تلك اللحظة.

وبدوره، زار والي ولاية كادونا مالام ناصر الرفاعي، موقع الهجوم، للوقوف على تفاصيل حول أسباب وقوع الحادث الذي أتى بعد 48 ساعة فقط من هجوم تلك الجماعات المسلحة على مطار كادونا، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بتأمين القطار من خلال تعبئة وتعزيز الأمن، وأن الحصيلة النهائية للضحايا والمفقودين لازالت غير معلومة، بحسب وكالة «روسيا اليوم».