رئيس السنغال: سنعيد نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو لأسرتنا الإفريقية

قال رئيس دولة السنغال ماكي سال، إنّ كل قادة الدول الإفريقية التقوا من قبل، ولدينا قواعد لأن كل من يصل إلى السلطة في الميثاق الإفريقي يصلها بالانتخابات، وميثاق إفريقيا ينطبق على دول غرب إفريقيا أيضًا وبالتالي فهناك تنديد بوصول أي شخص إلى السلطة بطرق غير دستورية.

سال: تعليق عضوية الدول التي يحدث بها انقلابات

وأضاف سال في كلمته خلال ختام القمة الأفريقية الأوروبية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة: «في كل مرة يشهد بلد ما انقلابا تُعلق عضويته في الاتحاد الإفريقي مثل نيجيريا ومالي وبوركينا فاسو، وجرى تعليق عضويتهم من كل المؤسسات والهيئات التابعة للاتحاد لمنطقة غرب إفريقيا».

وتابع: «يتزامن ذلك مع تطبيق عقوبات، ففي مالي ومنذ أغسطس 2020 وحتى يناير 2021 لم تنفذ عقوبات على مالي رغم وقوع الانقلاب في تلك الفترة، ولكننا اتفقنا مع مالي على المرحلة الانتقالية، وهم طلبوا مهلة 18 شهرًا لهذه المرحلة، وطلبنا منهم خطة واضحة من أجل تنظيم الانتخابات، وعندها قالوا أنهم يحتاجون لـ5 سنوات إضافية، وعندها تحملنا مسؤوليتنا».

سال: سنعيد مالي وغينيا إلى أسرتنا الإفريقية

وأوضح: «مالي ليس لديها الإمكانيات اللوجستية أو الاستخباراتية، وإن غابت البعثة التي أرسلها الاتحاد الإفريقي فكيف ستستطيع الدولة حماية أمنها؟ يجب أن ننظر إلى تبعات الأعمال التي نعملها، ونساعد أشقائنا في مالي وغينيا وبوركينا فاسو، ومن غير المستغرب أن تغيب تلك الدول عن قمة بروكسل، ولكن سنضمها وندمجها إلى أسرتنا الإفريقية».