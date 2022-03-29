تقرير: الحرب الروسية الأوكرانية تهبط بصادرات نفط موسكو 26%

تراجعت صادرات النفط الروسية بأكثر من ربع قيمتها خلال أسبوع واحد، من يوم 17 وحتى 23 مارس مقارنة بالأسبوع السابق، حيث بلغ متوسط ​​الشحنات اليومية للبلاد 495300 طن، ويعادل الانخفاض نحو 3.63 مليون برميل يوميًا، بانخفاض 26.4% عن الأسبوع السابق، وفقًا للأرقام لبيانات الصادرات التي نشرتها بلومبرج.

الحرب الروسية الأوكرانية

وأضافت بلومبرج في تقرير لها، أنّ الانخفاض الحاد جاء في الوقت الذي تواجه فيه روسيا حركة متزايدة من قبل العديد من عملائها المعتادين، للعثور على إمدادات طاقة بديلة بعد غزو البلاد لأوكرانيا، حيث فرضت عدد من الدول حظرا صريحا على واردات النفط الروسي.

وذكرت عدد من الشركات الكبرى في مجال النفط والطاقة، أنّها تنوي التخلص التدريجي من مشتريات النفط الخام والوقود من روسيا، وكان الانخفاض في الصادرات مدفوعًا جزئيًا على الأقل بالأحجام المنخفضة من الموانئ الروسية على بحر البلطيق وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وفقًا لبيانات الشحن.

من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي، إنّ روسيا لا تزال قادرة على بيع خامها بسبب التخفيضات على الأسعار وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الإنتاج حتى وسط عقوبات اقتصادية غير مسبوقة.

ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي الأمريكي

وفي الوقت الذي انخفضت فيه صادرات النفط الروسي، إلا أنّ صادرات الغاز المسال في الولايات المتحدة واصلت طفرتها العام الماضي، مع مسار صعودي قوي منذ بدء التصدير عام 2016، لتكون في طريقها لانتزاع الصدارة هذا العام، حيث ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال من أمريكا بنحو 50% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي عند 9.7 مليار قدم مكعبة يوميًا في 2021، وفق تقرير لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وكانت الزيادة في صادرات الغاز المسال الأمريكية مدفوعة بارتفاع الطلب من جانب كل من أوروبا وآسيا، وكذلك بدعم من توسيع قدرة التسييل في أمريكا.