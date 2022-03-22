مسؤول سابق بالبترول: الحكومة تتبنى سياسات تهدف للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي

قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كثيرة من أجل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، لذلك تقوم بتمويل العديد من المشروعات الخاصة بالبحث والاستكشاف في البحر المتوسط وغيرهم من المناطق، موضحًا في الوقت ذاته أن الغاز الطبيعي يُعد المصدر الرئيسي للطاقة في الوقت الحالي.

الغاز الطبيعي يُعد مصدرًا للطاقة النظيفة في مصر

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نشرة الأخبار»، الذي يُعرض على قناة «دي إم سي»، أن الغاز الطبيعي يُعد مصدر الطاقة النظيفة في مصر، إذ يُستخدم خصوصًا في مجالات متنوعة مثل توليد الطاقة الكهربائية، وفي مجال الصناعة، ومصدر للطاقة في السيارات، لذلك استثمرت الدولة مبالغ طائلة في مجال إنشاء معامل تكرير حديثة.

تبني سياسات تهدف للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي

وأشار نائب رئيس هيئة البترول سابقًا، إلى أن معامل التكرير الحديثة تهدف لتحويل الطاقة الرخيصة وهي المازوت، إلى منتجات خفيفة ذات قيمة مضافة عالية جداً، ما أدى إلى توافر المنتجات البترولية بشكل كبير وتقليل استيرادها من الخارج، وبذلك أصبح الاختيار الأمثل للدولة هو العمل على تبني سياسات تهدف للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي.

ومن ناحية أخرى، ذكر «يوسف»، أنه نتيجة للحرب الروسية، زاد سعر النفط في الموازنة المصرية بقيمة 40 دولارًا، عن خام برنت مما نتج عنه الزيادة الماضية، فضلًا أن سعر الدولار ينعكس على المعادلة السعرية، ولذلك فلا محالة من تطبيق الحد الأقصى لجميع المنتجات البترولية بلا استثناء.