قناة السويس تحتفل بذكرى تعويم «إيفرجيفن» اليوم.. مر عام على الملحمة

تحتفل هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بذكرى مرور عام على تعويم السفينة البنمية إيفرجيفن، بعد واقعة جنوحها في مارس من العام الماضي.

وأقامت هيئة قناة السويس، منصة للاحتفال شرق قناة السويس، مطلة على المجرى الملاحي للقناة؛ للاحتفال بذكرى التعويم وتكريم بعض المشاركين في ملحمة التعويم.

نتائج مشروع توسعة وتعميق المجرى بالمنطقة الجنوبية

وذكرت مصادر، أن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، من المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم؛ للإعلان عن بعض نتائج مشروع توسعة وتعميق المجرى في المنطقة الجنوبية، الذي تم البدء فيه خلال الأشهر الماضية.

وأشارت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المؤتمر سيناقش بعض المستجدات والإعلان عن بعض المشروعات التي أنهتها الهيئة خلال العام الماضي.

تفاصيل جنوح إيفرجيفن

وتعرضت سفينة الحاويات البنكية إيفرجيفن، للجنوح في صباح 23 مارس الماضي، واستمرت محاولات التعويم لمدة 6 أيام متواصلة.

ونجح فريق هيئة قناة السويس في تعويم السفينة، وإنقاذ كافة حمولتها في مساء اليوم السادس من حادث الجنوح، بعد استخدام عملية التكريم لأول مرة في عمليات الإنقاذ.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات صحفية عقب عملية التعويم، إن عملية تعويم السفينة البنمية الجانحة تعتبر من أكبر عمليات التعويم في العالم، إذ جرت والحمولة على متنها.