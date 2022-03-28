رئيس هيئة قناة السويس: لم نستفد شيئا من التفاوض في أزمة إيفرجيفن

«في السادسة من مساء يوم تعويم سفينة إيفرجيفن، عادت الحركة الملاحية العالمية إلى مجرى القناة وتمت جدولة عبور الناقلات إلا سفينة واحدة لم تغادر، ولم تمر»، جاء ذلك خلال الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة dmc بعنوان «إيفر جيفن.. ستة أيام هزت العالم».

ربيع: فاوضنا إيفرجيفن 10 أيام دون نتيجة

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: «تحدثنا إلى مالك السفينة وشركات التأمين، وطلبوا إنهاء هذا الملف وديا وعدم الاتجاه إلى ساحات القضاء، ووافقت، وتفاوضنا لمدة 10 أيام، ووجدت أننا لم نصل إلى أي اتفاق، والسفينة موجودة لدينا دون أي وجه حق».

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن الهيئة طلبت من المحكمة التحفظ على المركب في اليوم الحادي عشر للمفاوضات، للحصول على سند قانوني لاحتجاز المركب في مصر.

مراوغات ممثلي إيفرجيفن

ووصف الربان منتصر السكري، خبير دولي في مجال النقل البحري، الوضع بأنه كان مراوغات من بعض ممثلي الشركة، وبالتالي، لم يكن هناك أي بُد، من التحرك قضائيا للحفاظ على حقوق الدولة والهيئة، والاتفاقيات الدولية تنص على ذلك.

وذكر السكري أن ربيع كلفه بأن يشرف على فريق التفاوض وتحصيل حقوق الهيئة، لأنه متخصص في التعويضات والمفاوضات.

وفي الثالث عشر من أبريل، حصلت الهيئة على أمر من محكمة الإسماعيلية الاقتصادية بالتحفظ على السفينة إيفرجين، لحين الانتهاء من جولات التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة، فقد كان الجنوح مسؤولية قبطان السفينة وحده.

من جهته قال الدكتور سال ميركوجليانو مدرس مساعد للتاريخ بجامعة كامبل، إن المسؤول عن الواقعة هو القبطان، لأنه مَن يقرر دخول القناة، مع أنه يحتاج إلى تصريح من هيئة قناة السويس وهو من يحدد سرعة السفينة، ولا بد أن يوافق على كل أمر يصدره مرشد الهيئة، مؤكدًا وقوع خلاف في قمرة القيادة بين القبطان ومرشدي الهيئة، وظهر ذلك من خلال التسجيلات والشهادات وجلسات الاستماع، لكن كل المسؤولية النهائية كانت تقع على عاتق قبطان إيفرجيفن.