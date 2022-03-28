باحثة أمريكية: قناة السويس تنقل أكثر من عشر بضائع العالم سنويا

قال المهندس أحمد فريد مدير الإدارة الهندسية بهيئة قناة السويس، إن المختصين في بورتوفيق عندما علموا بما حدث في جنوج السفينة إيفرجيفن ذهبوا إلى موقع الحادث، وأبلغوه بأن الوضع صعب للغاية، إذ تخطت السفينة جوانب القناة، وهي عبارة عن ستائر حديدية صلبة، كما تخطت جانب من الدبش، وهو ما يعني أنها اخترقت مسافة قدرها 20 مترا.

«إيفر جيفن.. ستة أيام هزت العالم»

جاء ذلك خلال الفيلم الوثائقي الذي عرضته قناة dmc بعنوان «إيفر جيفن.. ستة أيام هزت العالم»، إذ صرح نيكولاس سلون نائب رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ البحري، بأنه عندما سمع لأول مرة عن جنوح السفينة في الجزء الجنوبي من القناة، قال لنفسه «ها قد بدأنا»، في إشارة إلى صعوبة الموقف؛ لأن السفينة كبيرة.

وأضاف: «عندما علمنا أن السفينة جنحت قليلا قلنا حسنا، سيكون ذلك مثيرا، وعندما عرفنا مكان الجنوح بالضبط أدركنا أن لدينا مشكلة».

باحثة أمريكية: قناة السويس ضرورية جدا للتجارة العالمية

بينما قالت إليزابيث براو زميلة بمعهد انتربرايز الأمريكي للأبحاث، إن قناة السويس ضرورية جدا للتجارة العالمية، إذ يجرى من خلالها نقل أكثر من عشر إجمالي البضائع التي تنقل حول العالم كل عام، وهذا حجم ضخم جدا من البضائع والمكونات والحمولات الأخرى التي تنقل عبر هذا الممر المائي.