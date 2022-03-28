«إيفرجيفن 6 أيام هزت العالم».. قناة السويس تطمئن العالم

عرضت قناة «DMC»، فيلما وثائقيا يحمل عنوان «إيفرجيفن.. ستة أيام هزت العالم»، وذكر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه كان لديه ثقة كبيرة في الله، وفي العاملين وقدرتهم على تعويم السفينة بنجاح، متابعا: «كل اللي كان بيتقال مكنش بيأثر فينا، كنا بناخده دافع إن إحنا نشتغل».

تقديم الدعم اللوجستي اللازم لمئات السفن المتزاحمة

وبينما الوضع يتوتر، كانت هيئة قناة السويس تطمئن العالم وتقدم الدعم اللوجستي اللازم لمئات السفن المتزاحمة في الشمال والجنوب؛ إذ قالت إليزابيث براو، زميلة بمعهد إنتربرايز الأمريكي للأبحاث: «كان التأثير في العالم فوريًا، لأنه من الواضح أن إيفر جيفن كانت عالقة في قناة السويس، ولم تتمكن من الوصول إلى وجهاتها المختلفة التي خططت للوصول إليها بعد قناة السويس».

السفن تضطر إلى الانتظار

وتابعت: «لذلك كان هذا هو التأثير الفوري، الذي شمل جميع السفن التي لم تتمكن من الإبحار في أي من الاتجاهين عبر قناة السويس، واضطرت إلى الانتظار، وكانت عشرات السفن تنتظر في كل من اتجاهي العبور خلال قناة السويس».