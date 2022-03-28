رئيس التحرير

محمود مسلم

«إيفرجيفن 6 أيام هزت العالم».. قناة السويس تطمئن العالم

كتب:

محمود البدوي
10:53 م | الإثنين 28 مارس 2022
إليزابيث براو زميلة بمعهد إنتربرايز الأمريكي للأبحاث

إليزابيث براو زميلة بمعهد إنتربرايز الأمريكي للأبحاث

عرضت قناة «DMC»، فيلما وثائقيا يحمل عنوان «إيفرجيفن.. ستة أيام هزت العالم»، وذكر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه كان لديه ثقة كبيرة في الله، وفي العاملين وقدرتهم على تعويم السفينة بنجاح، متابعا: «كل اللي كان بيتقال مكنش بيأثر فينا، كنا بناخده دافع إن إحنا نشتغل».

تقديم الدعم اللوجستي اللازم لمئات السفن المتزاحمة

وبينما الوضع يتوتر، كانت هيئة قناة السويس تطمئن العالم وتقدم الدعم اللوجستي اللازم لمئات السفن المتزاحمة في الشمال والجنوب؛ إذ قالت إليزابيث براو، زميلة بمعهد إنتربرايز الأمريكي للأبحاث: «كان التأثير في العالم فوريًا، لأنه من الواضح أن إيفر جيفن كانت عالقة في قناة السويس، ولم تتمكن من الوصول إلى وجهاتها المختلفة التي خططت للوصول إليها بعد قناة السويس».

السفن تضطر إلى الانتظار 

وتابعت: «لذلك كان هذا هو التأثير الفوري، الذي شمل جميع السفن التي لم تتمكن من الإبحار في أي من الاتجاهين عبر قناة السويس، واضطرت إلى الانتظار، وكانت عشرات السفن تنتظر في كل من اتجاهي العبور خلال قناة السويس».

اقرأ المزيد:

اقتصادية قناة السويس: بدء تشغيل مصنع المستلزمات الطبية الأسبوع المقبل

ماذا تعرف عن أسطول قناة السويس؟: يضم أكبر كراكتين بالشرق الأوسط (إنفوجراف)

«قناة السويس» يقر زيادة رأس ماله بـ80% خلال 3 سنوات.. وصل إلى 3,6 مليار جنيه

هيئة قناة السويس تحتفل بمرور عام على تعويم السفينة «ايفرجيفن»

سماح أبو بكر: مسابقة قناة السويس للقصة تسهم في توسيع مدارك الأطفال وستُعقد سنويا
بقلم محمود البدوي