ارتفاع أسعار الفحم عالميا.. الطن يقترب من 330 دولارا

ارتفعت أسعار الفحم الحراري على مستوى العالم، حيث يبحث التجار والمنتجون الصناعيون عن بدائل للنفط والغاز الروسي الذي يواجه حظرا أمريكيا وبريطانيا وتراجعا في الاستهلاك من قبل الاتحاد الأوروبي، على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا بعد حربها على أوكرانيا 24 فبراير الماضي.

وبحسب مذكرة بحثية لـ«ستاندرد آند بورز»، ارتفعت أسعار الفحم منذ أواخر فبراير، وتم تداول الفحم للسعر القياسي في أوروبا قرب المستويات القياسية بمتوسط نحو 330 دولارًا / طن متري.

استخدامات الفحم في الصناعة

وأوضحت المذكرة أنّ الفحم يستخدم في العديد من الصناعات وبينها الأسمنت، وكان ينظر له في العادة باعتباره مصدر وقود رخيص مقارنة بالغاز الطبيعي ومصادر الوقود الأخرى.

وأضافت المذكرة، أنّ أسعار الفحم المرتفعة دفعت بعض مولدات الطاقة الأمريكية إلى البدء في التحول إلى الغاز، رغم ارتفاع أسعار كلا النوعين من الوقود، بحيث أصبح الغاز يمثل نحو 28% من إجمالي توليد الطاقة، ارتفاعًا من 26% في فبراير الماضي.

ومع بدء مولدات الولايات المتحدة في التحول بعيدًا عن الفحم، يبدو أنّ الطلب على الغاز في ازدياد بالفعل، حيث تجاوز الطلب على حرق الطاقة التي تعمل بالغاز في الولايات المتحدة مستواه العام الماضي، بمتوسط 24.6 مليار قدم مكعب في اليوم - بزيادة نحو 340 مليون قدم مكعب في اليوم مقارنة بشهر مارس الماضي، حسب ما تظهر بيانات ستاندرد آند بورز جلوبال هذا الشهر مقارنة بمارس 2021.

متوسط حرق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيبلغ 38 مليار قدم مكعب في اليوم

ووفقاً لتوقعات المؤسسة، فإنّ متوسط حرق الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيبلغ 38 مليار قدم مكعب في اليوم تقريبًا من يونيو إلى أغسطس 2022، مع ارتفاع أسعار الغاز المتوقع، وبالنظر إلى الارتفاع الأخير والمطرد في أسعار الفحم، قد يؤدي تبديل الوقود إلى زيادة طلب قطاع الطاقة على الغاز هذا الصيف.

وبلغ متوسط إنتاج الفحم في الولايات المتحدة نحو 11.4 مليون طن، 1.9 مليون، أو أكثر من 14%، أقل من متوسط الخمس سنوات السابقة، وفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وبحسب أحدث تقرير ربع سنوي عن الفحم أصدرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، قُدر المخزون الأمريكي بنحو 85.1 مليون طن لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2021 - وهو أدنى مستوى له يرجع تاريخه إلى 20 عامًا على الأقل، بحسب البيانات التاريخية.