شريف الديواني: أوروبا تفكر في استخدام الفحم بديلا عن الغاز الروسي

قال المهندس شريف الديواني، رئيس قسم الشرق الأوسط بمنتدى دافوس، سابقا، إنّ تدفقات الغاز الروسي للقارة الأوروبية مازالت مستمرة رغم اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أن بعض الدول الأوربية تفكر في إعادة فتح محطات الفحم المغلقة لاستخدامها حال توقف ضخ الغاز الروسي، موضحا أن موسكو لم تفكر في وقف ضخ الغاز بسب العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.

حظر نظام السويفت على روسيا

وأضاف «خليفة»، خلال مداخلة عبر تطبيق «زوم» في برنامج « من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنّ الولايات المتحدة الأمريكية قررت حظرت نظام السويفت المالي على روسيا ولكن هذا لا ينطبق على البنوك التي تستلم الأموال نتيجة تصدير الغاز الروسي لأوروبا.

تخزين الغاز الروسي

وأوضح رئيس قسم الشرق الأوسط بمنتدى دافوس، سابقا، أن الوقت الحالي يشهد زيادة المخزون من الغاز الروسي في أوروبا، تحسبا لمواجهة عسكرية بين روسيا وقوات الناتو، مبينا أن المحليين يشيرون إلى أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لن تنتهي قبل عام على الأقل.

ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة في العالم كله

وأكد رئيس قسم الشرق الأوسط بمنتدى دافوس، سابقا، استمرار ارتفاع أسعار الطاقة فضلا عن زيادة نسب التضخم حال رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، متابعا: «هتبقى مشكلة صعبة على دول العالم كله ومن بينها مصر، بس شايف ردود أفعال جيدة سريعة من الحكومة المصرية للفئات الأولى بالرعاية وده توجه سليم، إنما باقي المواطنين هيتحملوا، وزيادة الأسعار هترتفع وهتستمر خلال الشهور الـ 5 شهور الجاية، مصر هتستضيف قمة المناخ نهاية العام الحالي وهيكون فيه تراجع لاستخدام الطاقة المتجددة وده هيأثر على أجندة قمة المناخ نهاية السنة».