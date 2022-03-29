غدا.. "البيطريين" تجري انتخابات التجديد النصفي للمجلس وفرعية قنا

أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، ومجلس نقابة قنا الفرعية لعام 2022، إجراء عمليات التصويت بالانتخابات غدا الأربعاء 30 مارس 2022، من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.

انتخابات البيطريين

وبحسب بيان عن نقابة البيطريين، تُجرى عمليات الاقتراع في 40 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، ولجنة عامة واحدة بمقر النقابة العامة، تحت إشراف ومشاركة 40 مستشارا من النيابة الإدارية باللجان الفرعية بالمحافظات، و5 مستشارين باللجنة العامة، بالإضافة إلى 45 موظفا من النيابة الإدارية لمعاونة المستشارين.

وأكدت لجنة الإشراف على الانتخابات ضرورة الإلتزام بعدم وجود دعاية انتخابية بكافة أشكالها داخل مقار الاقتراع، وارتداء الكمامة وتطبيق الاجراءات الاحترازية، مشيرة إلى أنه يُسمح للمرشحين بالمرورعلى اللجان الفرعية ومتابعة عملية الفرز، وللمرشح أن ينيب عنه فى كل أو بعض تلك الإجراءات مندوبا عنه من المُقيدين بكشوف الناخبين بالمحافظة، بموجب تفويض معتمد من اللجنة العليا، على أن يقتصر دوره فقط على الرقابة والمتابعة دون التدخل فى سير العملية الانتخابية.

"الأطباء البيطريين"

وأشارت اللجنة إلى ضرورة سداد الأطباء البيطريين لاشتراكات النقابة حتى نهاية عام 2021، للمشاركة بالتصويت، ويُسمح للعضو غير المسدد للاشتراكات بالتصويت بموجب تقديم إيصال سداد من خلال خدمة «فوري» مبين به بيانات سداد الاشتراك، لافته إلى إتاحتها لرابط يُمكن أعضاء الجمعية العمومية من الاستعلام عن قيمة المبالغ المالية المُستحقة من هنــا.