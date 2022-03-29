هدية ونبأ سار.. تعرف على مكافأة «بوتين» لقديروف خلال وجوده في أوكرانيا

تلقى الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، هدية غير متوقعة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تقديرًا على جهوده العسكرية خلال العملية التي شنتها موسكو على أوكرانيا، فيما يوجد الأول حاليًا في مدينة ماريوبول بأوكرانيا، بحسب وكالة «روسيا اليوم».

ترقية تقديرًَا لدوره في أوكرانيا

وقرر الرئيس بوتين، منح رمضان قديروف، رتبة فريق في الجيش الروسي، وفقًا لوزير السياسة الوطنية والعلاقات الخارجية والصحافة والإعلام الشيشاني أحمد دوداييف، عبر صفحته الرسمية على منصة «تليجرام».

وقال «دوداييف»: «أهنيء أخي رئيس الجمهورية الشيشانية الروسية، على ترقيته لرتبة فريق بمرسوم من رئيس البلاد فلاديمير بوتين»، واصفًا قديروف بأنه «بطل روسيا».

وتلقى الرئيس الشيشاني نبأ ترقيته خلال وجوده في مدينة ماريوبول الأوكرانية، مع قواته، كما أكد خلال مقطع فيديو على منصة «تليجرام»، مشيرًا إلى اقتراب سيطرة القوات الروسية على كامل المدينة.

وقال «قديروف»، إن عمليات تصفية والقضاء على من أسماهم بـ«النازيين الأوكرانيين» مستمرة وناجحة، وأن روسيا تقدم لقواتها هناك هدايا على هيئة مخازن مليئة بالأسلحة والذخيرة، وفقًا لما نشرته «روسيا اليوم».

«قديروف» اليد اليمنى للرئيس الروسي في حروبه

ويعد الرئيس الشيشاني وقواته المشاركة في العملية العسكرية الروسية والذين تتخطى أعدادهم الـ10 آلاف جندي مقاتل، هم كلمة السر الأساسية في نجاح تلك العملية حتى الآن، وذلك وفقًا لما ذكرته العديد من المواقع العالمية على رأسها «واشنطن بوست» و«bbc».

وبحسب تصريحات خاصة سابقة لأستاذ العلاقات الدولية عبدالمسيح الشامي، فإن مشاركة قديروف في الحرب الروسية الأوكرانية كان مخططًا لها من قبل، إذ تعتبر تلك القوات درعًا قويًا لروسيا خلال أزماتها العسكرية.

وأضاف «الشامي»، أن الرئيس الروسي يعتمد على قديروف وقواته خلال تلك الحروب التي تتميز بطابع حرب الشوارع، وهو ما يصعب على القوات النظامية «الجيش الروسي» التعامل خلاله، فيما تتلقى القوات الشيشانية تدريبات خاصة على ذلك، وهو ما يجعله اليد اليمنى للرئيس بوتين خلال تلك العمليات كما حدث في جورجيا.