افتتاح ملتقى التوظيف في الإسكندرية الجمعة المقبل.. ومفاجآت للشباب

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، إقامة ملتقى التوظيف والتشغيل، الجمعة المقبل، وذلك في الكيلو 24 طريق مصر إسكندرية مرغم داخل شركة البي إل إس للخدمات اللوجيستية.

ويبدأ ملتقى التوظيف في الساعة 10 صباحًا، مع وجود وظائف لذوي الهمم بعدد من الشركات.

ملتقى التشغيل في الإسكندرية

وجاء ملتقى التوظيف الذي أعلنت عنه مديرية القوى العاملة تحت شعار: «ملتقى التشغيل .. وظيفتك عندنا»، إذ تم توفير عدد من فرص العمل للشباب في مختلف الشركات والتخصصات.

وأكدت مديرية القوى العاملة، في بيان لها، أن ملتقى التوظيف يضم الكثير من الشركات، مشيرة إلى أنه يعد أكبر تجمع للشركات مع وجود فرص عمل متنوعة لكافة الأعمار، ورواتب مجزية للعمل.

ولفتت إلى أن أكثر من 25 منشأة تجارية في مكان واحد، إذ إنه من المقرر استقبال الشباب منذ الصباح وتواجد مندوبي الشركات؛ من أجل تسلم السيرة الذاتية لكل المتقدمين من جميع الأعمار للوظائف.

توفير أوتوبيسات لنقل الشباب والمواطنين

وأوضحت المديرية أن هناك أوتوبيسات لنقل الشباب والمواطنين من أمام مكتب القوى العاملة بمنطقة سموحة، إلى مقر ملتقى التوظيف والتشغيل في مرغم وذلك صباح يوم الجمعة المقبل، لافتة إلى وجود أكثر من فرصة عمل في ملتقى التوظيف بعدد من الشركات، مع الإعلان عن مفاجآت للشباب المتقدمين خلال اليوم الوظيفي.