تفاصيل وظائف بمرتبات مجزية توفرها وزارة الشباب والرياضة وشركة أمان

تواصل وزارة الشباب والرياضة، جهودها الملموسة في توفير وظائف وفرص عمل لائقة للشباب والخريجين، وبمرتبات مجزية تتناسب مع ظروف المعيشة، بالإضافة إلى توفير تأمين الرعاية الصحية والاجتماعية، وفي إطار ذلك عقدت وزارة الشباب والرياضة بروتوكولا مع شركة أمان للتمويل متناهي الصغر لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

الوظائف للشباب قاطني إقليم القاهرة الكبرى

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن قيام شركة أمان للتمويل متناهي الصغر، بتوفير فرص عمل للشباب من قاطني مناطق القاهرة الكبرى، برواتب تتراوح ما بين 2500 جنيه و8 آلاف جنيه، في قطاعات الخدمات والمبيعات والدعم الفني وأنظمة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات على النحو التالي:

فرص العمل المتاحة في الخدمات والمبيعات ونظم المعلومات

1- مسؤول مراجعة (بكالوريوس تجارة فقط) المهام: مسؤول مراجعة داخلي

2- مسئول خدمات مالية، المهام: مسؤول خدمات مالية داخل الفروع

3- مسؤول مبيعات شركات

المهام : مسؤول مبيعات شركات (كارت أمان للتقسيط)

4- مسؤول تحصيل المهام: مسؤول تحصيل على التليفون

5- مسؤول تكنولوجيا المعلومات

المهام : مسئول عن تقديم المساعدة الفنية والدعم فيما يتعلق بأنظمة الكمبيوتر والأجهزة والبرامج

6- مطور برمجيات (.Net Developer)

المهام : برمجة SQL Server Database

أماكن العمل

مسئول مراجعة (القاهرة - القليوبية - الجيزة) مسؤول خدمات مالية (جميع المحافظات)

مسؤول مبيعات شركات (القاهرة - الجيزة)

مسؤول تحصيل (القاهرة - المعادي الجديدة)

مسئول تكنولوجيا المعلومات (القاهرة - الجيزة)

مطور برمجيات (الجيزة)

شروط ومتطلبات الوظائف المتاحة في الإعلان

• مؤهل عالى

• الحد الاقصى للسن 30 سنة

• خبرة من سنة لـ 3 سنوات

• متوسط فى اللغة الإنجليزية

الحقوق والمميزات

• الراتب حسب كل وظيفة من 2500 إلى 8000

• عدد ساعات العمل 8 ساعات

• بدل انتقالات

• بدل تليفونات

• تأمين على الحياة

• تأمين صحي

• تأمينات اجتماعية

للتقدم للوظيفة: يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://bit.ly/3tcnkhL

او التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/3C7qzLuhttps://bit.ly/3su6lschttps://bit.ly/36PLzL0https://bit.ly/3tKhZzq