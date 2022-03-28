وظائف خالية للإناث بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.. التقديم يبدأ غدا

يحتفل العالم خلال شهر مارس بالمرأة من خلال دعمها وتقديم الإمكانيات المناسبة، ومن منطلق ذلك أعلنت الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، عن ملتقى التوظيف بمركز التعليم المدني للمرأة، إذ سيجرى طرح عدد من الوظائف للإناث بمرتبات تصل لـ11 ألف جنيه.

ويقدم «الوطن» تفاصيل يوم توظيف المرأة التابع لوزارة الشباب والرياضة، وعدد من الوظائف المتاحة في الشركات، بحسب ما عرضته الصفحة الرسمية لمبادرة «طور وغير» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

موعد الملتقى التوظيفي لمبادرة «طور وغير»

وبحسب وزارة الشباب الرياضة، سيكون هناك ملتقى توظيفي خاص بالمرأة بحضور عدد من الشركات الكبرى في المجالات المختلفة، والدخول مجانًا، غدا الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 3 ظهرًا.

ويمكن الاطلاع على الوظائف المتاحة وتقديم طلب التوظيف عبر موقع وزارة الشباب والرياضة من هنــا.

الوظائف المتاحة في ملتقى التوظيف

وتضمن الوظائف المتاحة للإناث، الآتي:

شركة راية.

خدمة عملاء - English (good to very good).

خدمة عملاء - French (Fluent).

أماكن العمل: المعادي – العباسية – أكتوبر.

الراتب: من 3 آلاف إلى 11 ألف جنيه حسب كل وظيفة.

أهداف للتجارة و التوزيع

Cost Accountant.

Microsoft Dynamics Developer.

Sales Representatives.

أماكن العمل: القاهرة – الجيزة.

الراتب يحدد حسب الوظيفة والخبرة.

شركة Town Team

مدير فرع.

مساعد مدير فرع.

مبيعات داخلية.

أماكن العمل: القاهرة - الجيزة.

الراتب يحدد حسب الوظيفة و الخبرة.

فندق JW Marriott

Lobby ambassadors.

Hostess.

Waitress.

AYS Agent (customer service).

Front Desk Agent.

Pro shop attendant (seller).

Housekeeping.

مكان العمل: القاهرة.

الراتب يحدد حسب الوظيفة والخبرة.

شركة nglish Capsules

Teachers

Teacher Internship

Education Supervisor

Education Manager

Education coordinator

Project Coordinator

B2B sales agent

Front Disk

أماكن العمل: القاهرة – الجيزة.

الراتب يحدد حسب الوظيفة والخبرة.