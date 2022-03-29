جهاز حماية المستهلك يتلقى البلاغات ضد رفع سعر رغيف الخبز على 19588

أكد جهاز حماية المستهلك، أنه يتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين ضد المخابز غير الملتزمة بأسعار رغيف الخبز الحر، على الخط الساخن للجهاز والذي يحمل رقم 19588، من أجل اتخاذ الإجرءات القانونية ضد المخابز المخالفة بعد التفتيش عليها.

جهاز حماية المستهلك ينشر حملاته الرقابية في المحافظات

وأشار جهاز حماية المستهلك إلى أن فرق الضبطية القضائية منتشرة على مستوى جميع المحافظات للتفتيش والرقابة على المخابز السياحية، للتأكد من التزام جميع المخابز السياحية من تطبيق أسعار رغيف الخبز الحر، والتي أقرها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والخاصة بسعر رغيف الخبز والفينو.

سعر رغيف الخبز الحر:

* الرغيف وزن 45 جرامًا بـ50 قرشًا.

* الرغيف وزن 65 جرامًا بـ75 قرشًا.

* الرغيف وزن 90 جرامًا بـ1 جنيه.

* كيلو خبز معبأ بسعر 11.5 جنيه.

سعر رغيف الفينو

* رغيف الفينو وزن 40 جرامًا 50 قرشًا.

* رغيف الفينو وزن 60 جرامًا 75 قرشًا.

* رغيف الفينو وزن 80 جرامًا بسعر 1 جنيه.

5 ملايين جنيه غرامة على المخابز المخالفة

وتجدر الإشارة إلى أن قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أقر غرامة على المخابز المخالفة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه على كل مخبز مخالف للقرار، كما أقر رئيس الوزراء أن يكون تطبيق القرار لمدة 3 أشهر بداية من يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 أو لحين إشعار آخر.

وتتابع 3 جهات حكومية أيضا تطبيق القرار بخلاف جهاز حماية المستهلك، وهي: «وزارة التموين والمديريات والجهات التابعة لها، وجهاز حماية المنافسة والاحتكار، ومباحث التموين»، إذ ينتشر عدد كبير من مفتشي هذه الجهات ممن يحملون كارنيه الضبطية القضائية للتفتيش والرقابة على المخابز لضبط المخالفين لسعر رغيف الخبز.