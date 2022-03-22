لضبط سعر الرغيف.. موظفو 4 جهات لديهم الحق في التفتيش على المخابز

قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ هناك 4 جهات حكومية من حق موظفيها خاصة من يحملون كارنيه «الضبطية القضائية»، الرقابة والتفتيش على المخابز السياحية التي تنتج رغيف العيش غير المدعم، من أجل تنفيذ القرار الصادر من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن سعر رغيف الخبز الحر والذي تم نشره في الجريدة الرسمية صباح أمس الإثنين 21 مارس 2022.

جهات الرقابة على المخابز السياحية لتطبيق سعر رغيف الخبز الحر

وأضاف عبد المنعم خليل، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الجهات الأربعة هي: «وزارة التموين والمديريات والجهات التابعة لها، وجهاز حماية المنافسة والاحتكار، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين»، موضحا أن هناك عدد كبير من مفتشي هذه الجهات يحملون كارنيه الضبطية القضائية وبالتالي ستقوم الحملات الرقابية بالتفتيش على المخابز لضبط المخالفين لـ سعر رغيف الخبز.

عقوبة المخابز المخالفة لأسعار الخبز الحر والفينو

وأشار «خليل»، إلى أن أي مخبز يخالف الأسعار المعلنة من مجلس الوزراء سيتم تحرير محضر ضده في النيابة لتنفيذ العقوبة المقررة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء والتي حددها بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتعدى 5 مليون جنيه.

وحدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سعر رغيف الخبز الحر وسعر رغيف الفينو على النحو التالي:

سعر رغيف الخبز الحر

** الرغيف وزن 45 جرامًا بـ50 قرشًا.

** الرغيف وزن 65 جرامًا بـ 75 قرشًا.

** الرغيف وزن 90 جرامًا بـ 1 جنيه.

** كيلو الخبز معبأ بسعر 11.5 جنيه.

سعر رغيف الفينو

** رغيف الفينو وزن 40 جرامًا 50 قرشًا.

** رغيف الفينو وزن 60 جرامًا 75 قرشًا.

** رغيف الفينو وزن 80 جرامًا بسعر 1 جنيه.