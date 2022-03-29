أول تحرك برلماني بشأن تحميل العميل فرق الأسعار في سوق السيارات

قدمت النائبة أمال رزق الله، أحد أعضاء مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن إعادة تسعير السيارات وتحميل المواطنين فوارق الأسعار، موضحة أن سوق السيارات شهد موجة جديدة من زيادة الأسعار، والتي أعلن عنها عدد من وكلاء العلامات التجارية بعد ساعات من ارتفاع سعر صرف الدولار بنسب وصلت إلى 10% تقريبًا.

إيقاف حجز مختلف الموديلات بشكل نهائي

يأتي هذا بالإضافة إلى تأخر تسليم السيارات المحجوزة مسبقًا من قبل العملاء، وفقاً لما يسمى «إعادة التسعير» في ضوء الأزمة الاقتصادية العالمية جرّاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن مجموعة من وكلاء السيارات أعلنوا إيقاف حجز مختلف «الموديلات» بشكل نهائي، وإعادة تسعير سياراتهم في السوق المصري، موضحة أن ارتفاع أسعار السيارات يعود إلى جشع بعض التجار من خاربي الذمم.

نائبة تطالب بحملات تفتيشية على وكلاء السيارات في مصر

وأوضحت أن هؤلاء التجار يشكلون «مافيا» على المواطنين، عندما يأتي وقت استلام السيارة بعدما جرى سداد مقدم الاستلام بموجب إيصال، وجرى الاتفاق على الأسعار، يجد المواطن امتناعًا من الوكيل عن التسليم بحجة ارتفاع الأسعار، على الرغم من أنه سدد جزء من ثمنها ووقع التعاقد على الأسعار القديمة، ونجد أن العميل لا يحصل على سيارته بالسعر المتفق عليه قبل اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة وزيادة الدولار الجمركي، رغم أنه سدد ثمنها على هذا الأساس، في محاولة من الوكلاء لاستغلال الموقف وزيادة السعر.

وطالبت أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسرعة تدخل الحكومة من خلال حملات تفتيشية على وكلاء السيارات فى مصر من أجل التأكد من حماية المواطنين من الجشع واستغلال هؤلاء للموقف.

كما طالبت بإطلاق خط ساخن مخصص لشكاوى السيارات للإبلاغ عن أي استغلال لوكلاء السيارات، مطالبة جهاز حماية المستهلك بإحكام القبضة والمراقبة والتحقق من شكاوى المواطنين بشأن جشع واستغلال بعض الوكلاء.