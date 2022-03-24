مدبولي: المواطن يتحمّل جزءا يسيرا من ارتفاع الأسعار مقارنة بالدول المتقدمة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الدولة لديها مخزون كافٍ من السلع التي يكفيها للتحرك وإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، موضحًا أنّ توجيهات الرئيس السيسي بأن نستمر في توفير السلع بعد شهر رمضان لفترة كافية حتى نساعد المواطن على تحمّل الأعباء.

الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

وأضاف مدبولي، خلال كلمته عقب افتتاح معرض أهلا رمضان، أنّ الدولة المصرية كانت قادرة بالتخطيط الجيد والسليم على تكوين احتياطيات كافية من السلع، ما مكنّنا اليوم من التعامل مع هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة، وجعلنا قادرين على استيعاب الأزمة، ولدينا الرصيد الكافِ من السلع التي تؤمّن احتياجات المواطن لشهور مقبلة.

ووجّه رئيس الوزراء حديثه للمواطنين، قائلا: «الحكومة تخطط على المدى البعيد، خاصة أنّ أي حديث عن مدى انتهاء الأزمة مجرد تخمينات، وبالتالي يجب أن نخطط تحركاتنا على السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد هذا النزاع، حتى تكون الدولة قادرة دوما على الصمود لفترة طويلة».

مراجعة الموازنة لاستيعاب الصدمات

وأردف: «أعددنا الموازنة قبل الأزمة الروسية الأوكرانية على أساس الظروف الطبيعية، لكننا راجعناها مرة أخرى، وجرى إعداد موازنة بطريقة أكثر تحوطا، حيث وجّه الرئيس بتخصيص احتياطي كبير وصل إلى 130 مليار جنيه، لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات التي قد تحدث فيها يخص الأسعار، حتى يتحمل المواطن الجزء اليسير من ارتفاع الأسعار، فحتى، مع بعض زيادات الأسعار، ما زال هذا الرقم يعتبر يسيرا مقارنة بما يحدث في كل دول العالم».

وأكد أنّ دول العالم دون استثناء، خاصة الدول المتقدمة، الزيادات التي تحدث على مستوى الأسعار فيها، تمرر على المواطن، متابعا: «ممكن المواطن هنا يقول، هناك المرتبات أعلى، لكن، نتخيل لو تكلفة المعيشة بـ100، فجأة بقت على المواطن بالضعف، بالتاكيد هيعانوا مهما كانوا مستوى دخلهم».