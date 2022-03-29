7 سيارات «زيرو» أسعارها أقل من 200 ألف جنيه

يلجأ المواطنون إلى شراء سيارات اقتصادية في السعر، فيبحثون عن الموديلات عام الماضي، لوجود تفاوت في الأسعار بمبلغ يصل إلى ما يقرب 20 من ألف جنيه في حالة أن السيارة موديل العامين الماضيين، إضافة إلى بعض الكماليات.

وقال عبدالله علي عضو رابطة تجار السيارات، لـ«الوطن»، إن عددًا من المواطنين بدأوا في البحث عن السيارات العائلية، والتي لا يتجاوز سعرها عن 200 ألف جنيه ودون أي «أوفر برايس».

- شيري أريزو 5 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال بيز لاين

فرش جلد 1500 CC، السعر الرسمي في السوق 176,900 جنيه.

- سوزوكي سويفت ديزاير 2022

ناقل الحركة للسيارة مانيوال 1200 CC

السعر الرسمي 179,900 جنيه.

- لادا جرانتا 2022

ناقل الحركة للسيارة مانيوال/ صالون 1600 CC

السعر الرسمي 185,000 جنيه.

- نيسان صني 2021

ناقل الحركة الخاصة بالمحرك مانيوال / بيز لاين 1500 CC

السعر الرسمي 185,000 جنيه.

- بروتون ساجا 2021

ناقل الحركة الخاص بالمحرك أتوماتيك / Standard 1300 CC.

السعر الرسمي 188,900 جنيه.

- شانجي M50 2021

ناقل الحركة مانيوال / توب لاين 1500 CC.

السعر الرسمي 189,000.

- دفسك Glory 330 2021

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال / Highline 1500 CC.

السعر الرسمي 194,000 جنيه.

- فيات تيبو 2021

ناقل الحركة الخاص بالمحرك مانيوال / pack1 1400 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق 198,900 جنيه.

- لادا لارجوس 2020

ناقل الحركة الخاص بالسيارة مانيوال فان 1600 CC.

السعر الرسمي المتداول في السوق 200,000 جنيه.