أسعار السيارات موديل 2021-2020.. تبدأ من 171 ألف جنيه

قال علي محمود عضو رابطة تجار السيارات، إنّ سوق السيارات شهد ركودا في الأونة الأخيرة، موضحًا أنّ المواطنين لجأوا إلى شراء السيارات موديلات عامي 2020 و2021، بسبب عدم وجود «أوفر برايس» على السيارات، والاستلام الفوري، إضافة إلى وجود فرق سعر يصل إلى 50 ألف جنيه.

أوضح أن مبلغ «الأوفر برايس»، مبلغ مالي يضاف من قبل صغار التجار والموزعين العاملين في مجال السيارات، بقصد اختيار اللون أو الاستلام السريع ، وعدم الانتظار في قوائم التسليم، والتي تصل إلى 6 أشهر.

المواطنون يلجأون للمستعمل

وأكد أنّ بعض المواطنين يلجأون، في الآونة الأخيرة، إلى شراء السيارات كسر الزيرو، وهي سيارات تعمل لا يتجاوز عدادها 10 آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى ترخيصها، وهو ما يوفر له مبلغا ماليا في ثمن السيارة.

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات، أسعار عدد من السيارات التي تبدء من 171 ألف جنيه، ولا تتجاوز 220 ألف جنيه من موديلات 2020-2021.

أسعار السيارات الحديثة 2021-2020

شيفروليه لانوس 2020

ناقل الحركو مانيوال.

الفئة هاي لاين 1500 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات 171,600 جنيه.

- نيسان صني 2021

ناقل محرك السيارة مانيوال.

فئة السيارة بيز لاين 1500 CC.

الستعر المتداول في السوق 185,000 جنيه.

- سوزوكي سويفت ديزاير 2021

ناقل حركة المحرك السيارة أتوماتيك.

الفئة هاي لاين 1200 CC.

السعر المتداول في السوق السيارات 206,500 جنيه.

- شانجان ألسفن 2021

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة أتوماتيك.

الفئة للسيارة L1 1500 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات 213,000 جنيه.

- فيات تيبو 2021

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة مانيوال.

فئة السيارة pack2 1400 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات 213,900 جنيه.

- بي واي دي F3 2021

ناقل الحركة الخاص بمحرك السيارة مانيوال 1500 CC.

السعر المتداول في سوق السيارات 215,000 جنيه.