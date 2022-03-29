عاجل.. وصول المتهم بهتك عرض 5 أطفال بمدرسة في المعادي إلى المحكمة

وصل منذ قليل، اليوم الثلاثاء، إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، عامل المصاعد بإحدى المدارس بمنطقة المعادي، المتهم في قضية ارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ 5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها، والمقترنة بالاعتداء عليهن، أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، رئيس المحكمة، وعضوية الرئيسين أشرف عيسي ومحمد محمد محيي الدين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر شريف محمد علي و محمد فاروق.

وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بخطف بالتحايل للطفلات الخمس الطالبات بالمدرسة، بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة انطلت عليهن وهي مساعدتهن في ذلك، مبعدا الطالبات عن أعين الرقباء عليهن، قاصدا ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.

وذكرت تحقيقات النيابة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى تتمثل في قيام المتهم بالاعتداء على المجني عليهن الطفلات، واللاتي لم يبلغن من العمر 12 عاما.