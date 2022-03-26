السجن 3 سنوات لخراط هتك عرض طفلة بمنشأة ناصر .. «أوهمها بالزواج»

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة خراط بالسجن 3 سنوات لإدانته بهتك عرض طفلة بعد أن وعدها بالزواج، بمنطقة منشأة ناصر، وأخذها إلى بيته وعاشرها معاشرة الأزواج، وأكدت المجني عليها أنها ذهبت معه لوجود علاقة عاطفية تربطهما وأوهمها برغبته في الزواج منها، مستغلا حداثة سنها.

وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد هاشم قراعه، وعضوية المستشارين أيمن عثمان البابلي، والدكتور فايز اللمساوي، وأمانة سر أيمن القاضي وعمر عاشور.

هتك عرض طفلة

أوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 11604 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 1718 لسنة 2021 كلي غرب القاهرة، أن المتهم «كريم.س، 21 عامًا، خراط» هتك عرض الطفلة المجنى عليها «د.ح.ع» بغير قوة أو تهديد مستغلاً حداثة سنها وهروبها من ذويها بأن اصطحبها للانفراد بها، وما أن ظفر بها وحيدة حتى حسر عنها ملابسها مطلقاً العنان وعاشرها معاشرة الأزواج ولمس جسدها بالكامل، وقد يكون المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة من قانون العقوبات.

المجنى عليها

وشهدت المجنى عليها أمام النيابة العامة، بأنها هربت من مسكنها وذويها للتقابل مع المتهم وتزوجت منه غير شرعي فاختلى بها، إثر علاقة عاطفية بينها وبين المتهم أوهمها برغبته في الزواج منها مستغلاً حداثة سنها فاستدرجها إلى مسكنه وما أن ظفر بها وحيدة حتى حسر عنها ملابسها وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج.

المتهم وعدها بالزواج

واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنه في ذات ظرفي الزمان والمكان: المتهم هتك عرض الطفلة المجني عليها والتي تبلغ من العمر 15 سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد بأن استدرجها إلى مسكنه وعاشرها معاشرة الأزواج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أقر المتهم بتحقيقات النيابة بارتكابه الواقعة على النحو الوارد برواية شهودها.