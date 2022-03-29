«العدل» تُعد 8 نماذج خاصة بتسجيل العقارات والشقق

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن أنّ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، تعدّ 8 نماذج خاصة بالحالات التي أقرها القانون لتسجيل العقارات والشقق.

لائحة قانون الشهر العقاري

وأوضح وزير العدل، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر الوزارة، أنّ اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري والتوثيق، التي أعدتها الوزارة تحت إشراف وزير العدل، ألزمت راغبي الحصول على محررات الشهر العقاري، بأن تكون على الورق المؤمن المخصص لشهر المحررات.

تفاصيل اللائحة

وتنص المادة 19 من اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الشهر العقاري والتوثيق، على أن تُقدم المحررات وقوائم القيد التي يُراد شهرها لمكتب الشهر المختص، من نسخة أصلية على الورق المؤمن المخصص لشهر المحررات.

ويوضع على النسخة الأصلية رقما متتابعا، يدل على ترتيبها بحسب تقديمها، مع تأريخها، وبيان ساعة إثباتها في سجل الشهر المشار إليه في المادة (16)، ويوقع عليها من الأمين أو الأمين المساعد، وتُعَد من النسخة الأصلية صورتان تُسلم إحداهما للطالب بعد التأشير بمطابقتها للأصل، وترسل الأخرى لإدارة المحفوظات بالمكتب الرئيسي.