لوحات سيارات مميزة للبيع لصالح «تحيا مصر».. يصل سعرها لـ450 ألف جنيه

كشفت وزارة الداخلية، عن توافر لوحات معدنية مميزة للسيارات، تقدمها من خلال موقع «لوحتك»، وتوفرها للبيع لصالح صندوق «تحيا مصر»، إذ يفضل البعض اقتناء لوحات معدنية مميزة للسيارة ويبحثون عن أماكن عرض الأرقام واللوحات المميزة، فضلًا عن إمكانية تصميم الأرقام والحروف الخاصة بالسيارة من خلال خدمة «كون لوحتك» التي ترغب في شرائها.

ووفقا للموقع الرسمي لـ«لوحتك»، هناك مجموعة من لوحات وزارة الداخلية الجديدة التي تنتهي المزايدة على بعضها اليوم، والبعض الآخر يمتد إلى مواعيد أخرى، وتفاصيلها كما يلي:

هـ س 9999

أعلى سعر 100 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة غدا الأربعاء 30 مارس.

هـ ي ب 111

أعلى سعر 85 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة غدا الأربعاء 30 مارس.

أ أ أ 2111

أعلى سعر 95 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة غدا الأربعاء 30 مارس.

ر م س 5555

أعلى سعر 85 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة بانتهاء اليوم الثلاثاء 29 مارس.

ع ب ب

أعلى سعر 95 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة 1 أبريل .

م د 7777

أعلى سعر 100 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة غدا الأربعاء 31 مارس.

أ ل م 5555

أعلى سعر 85 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة 31 مارس.

ع س ل 9111

أعلى سعر 95 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة 31 مارس.

هـ ب 5555

أعلى سعر 100 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة 31 مارس.

أ م ي 4444

أعلى سعر 100 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة 31 مارس.

ع ع ج 5555

أعلى سعر 95 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة 31 مارس.

أ أ 777

أعلى سعر 400 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة 31 مارس.

م ب 4444

أعلى سعر 110 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة 31 مارس.

ف ر س 4444

أعلى سعر 130 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة 30 مارس.

م 66

أعلى سعر 450 ألف جنيه، وتنتهي المزايدة 31 مارس.

لوحات متاحة للمزايدة

أما عن اللوحات التي يتم المزايدة عليها الآن ويستطيع الجمهور الدخول والمشاركة على الفور في شرائها، فهي كما يلي:

س ي د 11

ر ع 911

س ج 111

م ط 555

أ س 555