ضبط 1363 قضية حجب سلع وبيع بأزيد من السعر.. جهود الداخلية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط 1363 قضية تموينية متنوعة من بينهم 8 قضايا حجب سلع غذائية ومواد بناء بإجمالي مضبوطات بلغت قرابة 55 طنا، 2312 عبوة، 5 أطنان أسمنت.

بالإضافة إلى 79 قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 144 طنا، 9 آلاف و150 قطعة، 808 عبوات، 15 إسطوانة، أكثر من 20 طن حديد تسليح، أكثر من طن أسمنت، و7 قضايا استيلاء على سلع مدعومة بمضبوطات بلغت أكثر من 3 أطنان، 5 آلاف و579 إسطوانة، 22 ألف لتر مواد بترولية، 38 بطاقة، 5 آلاف و940 رغيفا، بإجمالي مضبوطات بلغت أكثر من 229 طنا، 2312 عبوة، 22 ألف لتر مواد بترولية، 9 آلاف و150 قطعة، 808 عبوات، 4 آلاف و594 إسطوانة بوتاجاز، 38 بطاقة ذكية، 5 آلاف و940 رغيفا كان أبرزها الآتي:

اقرأ أيضا ضبط 1318 قضية تموينية منها حجب سلع غذائية وبيع بأعلى من السعر

125 طن مضبوطات في 4 محافظات

أكثر من 15 طن دقيق أبيض وأرز أبيض ومكرونة بدون مستندات ومجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.

3 أطنان دقيق أبيض بدون مستندات ومجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق، ما يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد المصري، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة الإسكندرية.

نحو 6 أطنان أرز أبيض ومكرونة وسكر حر وزيت طعام بدون بيانات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة.

أكثر من 101 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيواني لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بمحافظة سوهاج.

اقرأ أيضا ضبط 1282 قضية حجب سلع غذائية وبيع بأزيد من السعر

ضبط 14 طن أغذية في الشرقية

أكثر من 7 أطنان أرز أبيض ودقيق أبيض ومكرونة وسكر حر بدون مستندات ومجهولة المصدر وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص.

ضبط قائد سيارة محملة بـ 7 أطنان أسماك مجمدة معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

المضبوطات في القاهرة

أكثر من 20 طن حديد تسليح بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص.

أكثر من طن دواجن كاملة ومقطعات دواجن بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسؤول عن مجزر لذبح الدواجن.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسؤول عن ثلاجة مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الزيتون، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، غاشا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل الثلاجة على نحو 2 طن جبن جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط 22 ألف لتر بترول في المنيا

ضبط مالك مستودع بوتاجاز لتصرفه في 2350 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم، ببيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط المدير المسؤول عن محطة لتموين السيارات لتجميعه 22 ألف لتر مواد بترولية «سولار وبنزين 80 - 92 - 95» للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

20 طن سكر حر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج السلع الغذائية.

ضبط 6761 شخصا لعدم ارتداء الكمامات

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، المتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 6 آلاف و761 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 6 آلاف و734 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 27 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

تحرير 580 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 146 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 805 أراجيل.

حملات أمنية على مستوى الجمهورية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 141 قطعة سلاح

تم ضبط 141 قطعة سلاح ناري بحوزة 111 متهما، وذلك على النحو التالي:

17 بندقية آلية.

19 بندقية خرطوش.

9 طبنجات.

96 فردا محليا.

219 طلقة مختلفة الأعيرة.

143 قطعة سلاح أبيض.

اقرأ أيضا ضبط 12 لصا في حملات مكبرة على مستوى الجمهورية

تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ 86 ألفا و545 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

358 حكم جناية.

26 ألفا و160 حكم حبس جزئي.

4 آلاف و421 حكم حبس مستأنف.

44 ألفا و176 حكم غرامة.

11 ألفا و430 مخالفة.

قضايا المخدرات

تم ضبط 163 قضية مخدرات، بإجمالي 173 متهما ضبط خلالها الآتي:

46 كيلو جراما و858 جراما من مخدر البانجو.

6 كيلو جرامات و974 جراما من مخدر الحشيش.

3 كيلو جرامات و576 جراما من مخدر الهيروين.

369 جراما من مخدر البودر.

275 جراما من مخدر الشابو.

155 جراما من مخدر الآيس.

135 جراما من مخدر الإستروكس.

110 جرامات من مخدر الهيدرو.

624 قرصا مخدرا.

اقرأ أيضا ضبط 44 كيلو بانجو وحشيش وهيروين.. وتحريز 684 شيشة

قضايا أخرى

تم ضبط:

28 متهما هاربا.

19 متهما بأعمال البلطجة.

244 دراجة نارية مخالفة.

19 ألفا و714 مخالفة مرورية متنوعة.

بالإضافة إلى فحص 63 سائقا على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية عينة 10 منهم.

عاطل ينتحل صفة موظف بوحدة التراخيص

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل «له معلومات جنائية» مقيم بالقاهرة، حال تواجده بإحدى وحدات المرور بالقاهرة منتحل صفة موظف بوحدة التراخيص وإيهام المواطنين بقدرته على إنهاء إجراءات تجديد وترخيص السيارات، وعُثر بحوزته على أوراق تجديد تراخيص سيارة باسم أحد الأشخاص ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بانتحاله صفة موظف بوحدة التراخيص بقصد النصب على المواطنين المترددين على وحدة التراخيص، عقب إيهامهم بقدرته على إنهاء الإجراءات مقابل التحصل منهم على مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط:

4 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

قضيتان في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

25 قضية في مجال الأمن العام.

1714 قضية في مجال المخالفات المرورية.

6 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

بالإضافة إلى تنفيذ 199 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ضبط 14971 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 14 ألفا و971 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

2247 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

100 مخالفة السير بدون تراخيص.

14 مخالفة موقف عشوائي.

22 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.