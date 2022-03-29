على شكل «سفينة نوح».. «الفلك» مشروع مصري لرعاية أطفال متلازمة داون

يفتتح البابا تواضروس الثاني، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم الثلاثاء، مشروع الفلك لرعاية الأطفال من أبطال متلازمة داون، وذلك في قرية إكوه الحصة، بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بحضور عدد من سفراء الدول الأوربية والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

يعد مشروع الفلك، أول مشروع نموذجي متكامل في مصر والشرق الأوسط، متخصص في تأهيل ودمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة، وتحديدا «أبطال متلازمة داون» في المجتمع، وفق معايير علمية دقيقة، تم تنفيذه على دراسة ميدانية للكثير من المشروعات المشابهة في إيطاليا وسويسرا؛ بهدف جعل هذه الفئة من فئات المجتمع عناصر منتجة ومؤثرة.

سفينة نوح

صمم المشروع على شكل فلك سيدنا نوح، وما به من كائنات متنوعة، وإطلاق اسم الفلك على المشروع كون الفلك وسيلة تجاة وحياة كريمة لأبناء متلازمة داون، كما كان فلك نوح بالنسبة إلى نوح وقومه، وذلك على مساحة إجمالية 6322 مترا مربعا، في قرية إكوه الحصة بمركز كفر الزيات، ويضم مبنيين؛ الأول على مساحة 1473 مترا مربعا ويأخذ شكل «السفينة» أو «الفلك»، والمبنى الثاني على مساحة 1050 مترا مربعا وهو ملحق بالمبنى الأول.

وقال الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، إن مشروع الفلك، يقدم خدماته لعدد 150 شابًا وفتاة فوق 18 عامًا من المقيمين بالمبنى، وكذلك 150 شابًا وفتاة لأعمار ما بين 4 إلى 18 عامًا يترددون على المكان خلال ساعات النهار لتنمية قدراتهم (الحسية، الحركية، الذهنية، التعليمية والحرفية )، ذلك إلى جانب برامج التنمية الشاملة لأولياء الأمور لتنمية وعيهم وقدراتهم في التعامل مع أبنائهم.

عيادات طبية وصالات ألعاب رياضية

وأضاف أن الفلك يضم عيادات طبية، صالات ألعاب رياضية، فصول تعليمية متطورة، غرفة إعاشة فندقية للمنتفعين، مصلى، مكتبة، مسرح للعروض الفنية، غرف للموسيقى والفنون، وغرف للأعمال الحرفية التي سيتعلمها ذوي القدرات الذهنية الخاصة وتضم النجارة والكارتون والحياكة وغيرها، بالإضافة إلى مساحات خضراء وصوبات زراعية، وملاعب ومناطق ترفيه، ومقار الأنشطة الحرفية والإنتاجية للمنتفعين.

أهم المشروعات الخدمية المقدمة للأطفال

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، في تصريحات سابقة، إن مشروع الفلك واحد من أهم المشروعات الخدمية المقدمة للأطفال من أبطال متلازمة داون على أرض محافظة الغربية، وأن محافظة الغربية محظوظة لكون هذا المشروع هو أول مشروع نموذجي متكامل في مصر والشرق الأوسط، متخصص في تأهيل ودمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة، وتحديدا «أبطال متلازمة داون» في المجتمع، وفق معايير علمية دقيقة.