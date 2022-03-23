محافظ الغربية: «الفلك» مشروع نموذجي لدمج «أبطال متلازمة داون»

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن مشروع «الفلك» يُعد واحداً من أهم المشروعات الخدمية المقدمة للأطفال من أبطال «متلازمة داون»، على أرض محافظة الغربية، معتبراً أن المحافظة محظوظه لكون هذا المشروع هو أول مشروع نموذجي متكامل في مصر والشرق الأوسط، متخصص في تأهيل ودمج ذوي القدرات الذهنية الخاصة، وتحديداً أبطال «متلازمة داون» في المجتمع، وفق معايير علمية دقيقة.

جاء ذلك خلال كلمة محافظ الغربية أمام المؤتمر الصحفي الأول للتعريف بمشروع «الفلك»، المقرر افتتاحه رسمياً يوم 29 مارس الجاري، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والأنبا بولا، أسقف مطرانية طنطا وتوابعها، والنائب محمد فايد، عضو مجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

تقديم كافة وسائل الخدمات والرعاية لذوي الهمم

بدأ «رحمي» كلمته بتوجيه الشكر والتقدير للأنبا بولا، صاحب الفكرة ومؤسسها، مشيداً بهذه الفكرة المتكاملة، التي تضمن تقديم كافة وسائل الخدمات والرعاية لذوي الهمم من أبناء المحافظة، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في دعم هذا المشروع منذ بدايته، وحتى افتتاحه الأسبوع المقبل.

«الأنبا بولا»: المحافظة قدمت كل الدعم لمشروع «الفلك»

ومن جانبه، أكد الأنبا بولا على دعم المحافظة الكامل للمشروع منذ بدء العمل به، مشيراً إلى أن زيارات المحافظ لموقع العمل بالمشروع خير دليل على ذلك، إلى جانب تيسير المحافظة لكافة الأعمال الخاصة بالبنية التحتية وأعمال الرصف والتسهيلات الخاصة بأعمال البناء، كما قدم نبذة عن المشروع وأهميته وكيف بدأت الفكرة وأخذت مسار التنفيذ.

يذكر أن مشروع الفلك قام على دراسة ميدانية للكثير من المشروعات المشابهة في إيطاليا وسويسرا، بهدف جعل فئة المصابين بـ«متلازمة داون» من فئات المجتمع عناصر منتجة ومؤثرة، كونه يقدم خدماته لعدد 150 شاباً وفتاة، فوق 18 سنة، من المقيمين بالمبنى، بالإضافة إلى 150 آخرين تتراوح أعمارهم بين 4 و18 سنة، يترددون على المكان خلال ساعات النهار، لتنمية قدراتهم الحسية والحركية والذهنية والتعليمية والحرفية، إلى جانب برامج التنمية الشاملة لأولياء الأمور، لتنمية وعيهم وقدراتهم في التعامل مع أبنائهم.

مشروع «الفلك» على مساحة 6332 متراً مربعاً

يُقام مشروع «الفلك» في قرية «حصة أكوة»، التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، على مساحة إجمالية تبلغ 6332 متراً مربعاً، ويضم مبنيين، الأول على مساحة 1473 متراً، ويأخذ شكل «السفينة» أو «الفلك»، والمبنى الثاني على مساحة 1050 متراً، ملحق بالمبنى الأول.

وتضم مباني مشروع «الفلك» عيادات طبية، وصالات ألعاب رياضية، وفصول تعليمية متطورة، وغرف إعاشة فندقية للمنتفعين، ومصلى، ومكتبة، ومسرح للعروض الفنية، وغرف للموسيقى والفنون، وغرف للأعمال الحرفية التي يتعلمها ذوو القدرات الذهنية الخاصة، وتضم النجارة والكارتون والحياكة وغيرها، بالإضافة إلى مساحات خضراء وصوبات زراعية، وملاعب ومناطق ترفيه، ومقار للأنشطة الحرفية والإنتاجية للمنتفعين.