خالد سرحان: أتمني أن تشكل قضايا المرأة مادة دسمة في الدراما المصرية

يواصل الفنان خالد سرحان تصوير مسلسل «فاتن أمل حربي»، المقرر عرضة في الموسم الدرامي الرمضاني 2022، بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، جيلان علاء، محمد ثروت، خالد سرحان، هالة صدقي، فادية عبد الغني، ومن تأليف إبراهيم عيسي، وإخراج محمد جمال العدل.

خالد سرحان: الدولة تهتم بالمرأة وقضاياها

وقال خالد سرحان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه يتمني أن تشكل قضايا المرأة مادة دسمة في الدراما المصرية، لأن المرأة المصرية أصبحت تتولى مناصب مهمة لم تكن متاحة لها من قبل، مشيرا إلى اهتمام الدولة بمكانة المرأة المصرية وتقديره لدورها في المجتمع.

وأضاف «سرحان» أن تكون مسلسل «فاتن أمل حربي» يتناول قضايا حية تحدث في المجتمع المصري، متمنيا عرضها بطريقة مختلفة: «ننقل القضية بطريقة مميزة، حتي نستطيع تغيرها في المجتمع، والمسلسل يجمع نجوم يتمتعون بموهبة كافية وكبيرة، ويملكون في قلوب الجمهور، من الممثلين إلي المؤلف والمخرج، وأتمني أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد».

أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»

وتدور أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي» في إطار درامي اجتماعي، إذ يسلط الضوء على قصة «أمل» الموظفة بالشهر العقاري، وهي سيدة متزوجة ولديها طفلين وتعيش مع حماتها، لكن تشهد العديد من الخلافات بأسرتها، تؤثر على علاقتها بزوجها وتصبح بينهما الحياة غير ممكنة، لتنفصل عنه وتخوض العديد من الأزمات.

آخر أعمال خالد سرحان

ويذكر أن أخر أعمال الفنان خالد سرحان هو مسلسل «اللي مالوش كبير» بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبد العزيز، أحمد سعيد عبد الغني، محمد حافظ، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، دنيا عبد العزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، هدي الاتربي، أحمد الرافعي.