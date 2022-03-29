أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة 44.. فعل فاضح وصدمة طلاق «زينة»

يبحث الجمهور عن مسلسل أبو العروسة الحلقة 44، بعد طلاق «زينة» من زوجها «طارق»، في أعقاب اكتشاف خيانته لها، ورفض «عبد الحميد» الذي يجسد دوره الفنان سيد رجب، الحديث معه تماما، كما شهدت الحلقة الكثير من الأحداث المثيرة والصادمة لمختلف الشخصيات.

مسلسل أبو العروسة الحلقة 44

ضمن أحداث مسلسل أبو العروسة الحلقة 44، قررت «زينة» التي تجسد دورها الفنانة ولاء الشريف، أن تعود لمنزل أبيها، ورفضت الرجوع من جديد لـ«طارق» الذي يؤدي دوره الفنان محمود حجازي.

وشهدت الحلقة أيضا، اكتشاف «ملاك» أن شقيقة الأصغر «مينا»، قرر أن يعود إلى شرب المخدرات من جديد، وأنه ترك خطيبته، بعد مشكلة كبيرة بينهما، فيما ألقي القبض على «شريف» شقيق «عبد الحميد»، بتهمة الفعل الفاحش في الجيم، لكنه أنكر كل ما تم توجيه له، مؤكدا أنه ليس له علاقة، وطلب محامي لمساندته .

أبو العروسة يتصدر تريند «جوجل»

تصدر مسلسل أبو العروسة الحلقة 44، محركات البحث على «جوجل»، بعد طلاق «زينة»، وسط اهتمام من الجمهور، خاصة أن أحداث المسلسل، تدور في إطار اجتماعي، إذ يناقش عدد من القضايا التي تواجه الأسرة المصرية المتوسطة، من مشكلات الأبناء وقت الدراسة والجامعة، وبعد زواجهم، من خلال العديد من المواقف التي يتخللها عدد من المشاهد الكوميدية.

مواعيد عرض المسلسل

يعرض مسلسل «أبو العروسة 3» يوميا من السبت إلى الأربعاء، عبر قناة dmc في تمام الثامنة مساءً، ويعاد 2 صباحا و12:30 ظهرا، كما يعرض على قناة dmc دراما الساعة 11 مساء، ويعاد في 8 صباحا و4 عصرا.

المسلسل بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، وولاء الشريف، وأحمد صيام، وديانا هاشم، وخالد كمال، وأسماء جلال، ونانسي صلاح، ونيرمين الفقي، وكارولين عزمي، وفاء صادق، ومحمود حجازي، ومدحت صالح، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.