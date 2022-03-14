أبو العروسة الحلقة الـ33.. القبض على طارق ووالده بتهمة اللحوم الفاسدة

تطورات عديدة شهدتها الحلقة الـ33 من مسلسل أبو العروسة، حيث يبحث الجمهور عن الجديد الذي يحدث في منزل عبد الحميد، حيث تم القبض على طارق ووالده، بعدما تم اكتشاف لحوم فاسدة في «السوبر ماركت»، وذهبا للتحقيق معهما.

أحداث الحلقة الـ33 من مسلسل أبو العروسة

وجاء خلال الحلقة الـ33 من مسلسل أبو العروسة أحداث متنوعة حيث طلبت اليوتيوبر الشهيرة من «عبد الحميد»، أن يذهب لوالدها الطبيب ويخبره بأنها انتحرت، وقام بإنقاذها، ولكن والدها تبرأ منها ورفض الحديث معه.

وبدأت العلاقة تتحسن بين سوسن بدر ووفاء صادق خلال أحداث الحلقة الـ33، بعدما قامت سوسن بدر بتأجيل شقة بمنزلها، وذلك بعدما مرض نجلها الأصغر وخرجت به على المستشفى، ولتقوم «زينة» بالكشف عليه وإعطائه المسكنات اللازمة، وبدأت تتعرف على «هاجر» التي تجسد دورها كارولين عزمي نجلة وفاء صادق، وهي من المقرر قصة الحب التي تعيشها خلال الحلقات المقبلة .

موعد عرض الحلقة الـ34 من مسلسل أبو العروسة

من المقرر عرض الحلقة الجديدة الـ 34 من مسلسل أبو العروسة، الليلة في تمام الساعة الثامنة على شاشة قناة «DMC»، وتعاد مرة أخرى في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، وفي تمام الساعة الـ12:30 مساء.

كما تعرض الحلقة على قناة «DMC دراما» في تمام الساعة الـ11 مساء، وتعاد في الثامنة من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة الـ3:30 مساء.

أبطال مسلسل أبو العروسة

المخرج هاني كمال جمع بين أبطال الأجزاء السابقة ونجوم جدد منهم محمد رضوان، ونور محمود وفاء صادق، بالإضافة إلى مشاركة سيد رجب، وسوسن بدر، محمود حجازي، كارولين عزمي، محمد عادل، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال .