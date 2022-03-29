«الأوقاف» تكرم الأمهات المثاليات بمطروح: رمز العطاء والتضحية

نظمت مديرية أوقاف مطروح بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بمطروح ومشاركة المنطقة الأزهرية بمطروح إحتفالية لتكريم الأمهات المثاليات من العاملات في الدعوة والثقافة والتعليم وذلك بقاعة مسجد سيدي العوام بمدينة مرسي مطروح.

بحضور فضيلة الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم، ومدير إدارة مطروح التعليمية مجدي المنشاوي نائبا عن وكيل وزارة التربية والتعليم و الشيخ ابراهيم الفار بالاوقاف والشيخ كارم أنور عفيفي أمين عام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمطروح و مدير إدارة اوقاف غرب الشيخ سامي عبيد ولفيف من القيادات الدينية والتعليمية بمطروح.

المرأة المصرية رمز القوة والعطاء

وبدأت احتفالية الأم المثالية، اليوم الثلاثاء، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تبعها كلمة رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية الشيخ عبد العظيم سالم والتي أكد فيها أن الأم المصرية رمزاً للقوة والعطاء والتضحية قدمت ولازالت تقدم تضحيات كبيرة لرعاية اسرتها وتربية أبنائها فهى أصل الانتماء الراسخ فى وجدان الوطن وأساس المجتمع وعماده، متقدماً بالتهنئة للأمهات المثاليات معربا عن سعادته بتواجده معهن لتكريمهن، موجهاً التحية لكل أمهات مصر ولأمهات الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة وطننا الغالى.

كما تناول وكيل وزارة أوقاف مطروح خلال كلمته فلسفة القرآن في الإحسان إلى الوالدين ودور الأم في الحفاظ على كيان الأسرة والمجتمع ، وبين عناية القرآن ببر الوالدين وأن الله قرن بين عبادته وبر الوالدين في أربعة مواضع وقرن بين شكره وشكر الوالدين في موضع خامس وحكى القرآن وجوب البر للوالدين ولو كانا غير مسلمين وبين في موضع سابع جزاء البار وعقوبة العاق ، كما أن الله عز وجل جعل طاعة الأم ورضاها مفتاحًا من مفاتيح الجنة، ومعصيتها وعقّها إحدى كبائر الذنوب التي تدس الإنسان في أعماق الجحيم، مستشهدا بالآيات القرآنية التى تحث على بر الوالدين.

وأكد وكيل الأوقاف أن الإسلام نبه على الرفق بالوالدين ، وعدم التلفظ بما يغضبهما، كما ورد في قول الله تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» ،موضحا عقوبة عقوق الوالدين، وفضل برهما.

المرأة أن الأنبياء

وأوضح وكيل الوزارة دور المرأة المصرية وقيمتها ومكانتها فهي أم الأنبياء وهي المثابرة والمجاهدة عبر التاريخ ولكرامتها فقد أُخذت شعيرة من شعائر الحج الفريضة العظمى كسنة عنها ودعى لاحترام الأسرة والحفاظ عليها ومواجهة الأفكار الهدامة التي تريد فصم عراها وتهديد كيانها، كما تناول الاحتفال فقرات متنوعة من الإنشاد والشعر يحث علي فضل بر الأم وطاعتها.

وفي ختام الاحتفال بتكريم الأم المثالية علي مستوي المحافظة فاطمة صالح و تكريم الأمهات المثاليات وتوزيع الجوائز العينية وشهادات التقدير من العاملات في حقل الدعوة والتعليم إبرازًا لدورهم الرائد والتقاط الصور التذكارية.