«الأوقاف» تقرر صرف 30 ألف جنيه إعانة عاجلة لأسرة إمام توفى بأحد المساجد

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصرف مبلغ ثلاثين ألف جنيه، إعانة فورية وعاجلة لأسرة الإمام المتوفى بالشرقية، الشيخ صالح علي محمود محمد الحد، الذي وافته المنية يوم الأحد 27/ 3/ 2022، أثناء تواجده بمسجد النقراشي، بناحية أبراش بمركز مشتول السوق، لإقامته شعائر صلاة العصر.

وزير الأوقاف

وبحسب بيان عن وزارة الأوقاف، أوصى الوزير، بسرعة صرف جميع المستحقات المالية لأسرته، وتوجيه مجموعة من العلماء برئاسة الشيخ مجدي بدران مدير مديرية أوقاف الشرقية، لتقديم واجب العزاء للأسرة.

يشار إلى أن هناك 5 إعانات نقدية تصل قيمتها إلى 2000 جنيه شهريا للفئات المستحقة وفقا لما يلي:

- إعانة زواج اليتيمات الفقيرات: 1500 جنيه.

- الإعانة الشهرية للطلاب الأولى بالرعاية: 200 جنيه شهرياً.

- إعانة زواج الفقيرات: 1500 جنيه.

- إعانة الوفاة للعاملين بالوزارة: 2000 جنيه.

- إعانة مساعدة الفقراء والمساكين والمرضى والأرامل والمطلقات وكبار السن للأكثر احتياجاً: 400 جنيه تصرف كل 3 أشهر.

شروط الحصول على إعانات الأوقاف

وتعد شروط الحصول على إعانات الأوقاف، في حالة الإصابة بالمرض، والأرامل والمطلقات ذوات الأبناء، زواج الفتيات للمرة الأولى لأهالي، ودفن الموتى من فقراء المسلمين، وطلبة الجامعات والمعاهد العليا، وفقراء المسلمين، زواج العامل أو العاملة بالوزارة أو من يعول من بناته للمرة الأولى.

أما المستندات المطلوبة للحصول على إعانة من الأوقاف فهي:- طلب إعانة مريض

- تقرير طبي موقع ومختوم من أي مستشفى حكومي «لابد أن يكون التقرير حديث».

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- مفردات مرتب.

- طلب من الإدارة عليه تاريخ التعيين موجه لإدارة البر.

طلب إعانة زوج، أرملة، أو مطلقة

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

- وثيقة الزواج- الطلاق- شهادة الوفاة.

- بيان بعدم وجود حيازة أو مباني.

- بحث اجتماعي صادر من إدارة الشؤون الاجتماعية.

- للأرملة: بيان لشهادات الميلاد للأبناء.