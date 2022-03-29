الأوقاف: تطبيق ضوابط العام الماضي على صلاة التراويح طوال رمضان (فيديو)

قال الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنّ صلاة التراويح هذا العام ستكون بذات الإجراءات والضوابط التي طُبقت العام الماضي، وستكون في حدود نصف ساعة يتخللها خاطرة وجرعة إيمانية مدتها 5 دقائق.

إجراءات احترازية في المساجد

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ المساجد يجب أن تلتزم بالإجراءات الاحترازية التي قالها أهل العلم في هذا الشأن، لافتًا إلى أنّ الفتوى الدينية تتبع أهل الصحة والتخصص، الذين أكدوا ضرورة مراعاة ارتداء الكمامة والخوف على النفس.

تواصل مع مديريات الوزارة لتعميم الضوابط

وتابع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنّه جرى التواصل مع مديريات الوزارة لتعميم الضوابط، وسيجتمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مع مديري المديريات ووكلاء الوزارة لبحث الاستعدادات، وجرى تشكيل غرفة عمليات على مستوى الجمهورية لمراعاة وضبط منظومة نظافة وتعقيم المساجد.

الشعب المصري معطاء في كل جوانب الخير

وأردف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنّ الشعب المصري معطاء في كل جوانب الخير، ويعرض تنظيف المساجد، وبعضهم يحضر مصليات والتزامات أخرى، وهناك رقم مخصص للشكاوى فيما يتعلق بالمساجد، وأغلقنا مساجد كثيرة لعدم التزام الرواد بالضوابط والاجراءات الاحترازية، ونعيد فتح المساجد التي يتعهد روادها بالإجراءات الاحترازية.