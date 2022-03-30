حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 30-3-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج الفلكية، عن توقعات الأبراج لمواليد برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 29 مارس الحالي، الذي يعرف أنّه من الأشخاص التي لا تلقي نفسها للأوهام والأحلام، كما أنّه يجيد إخفاء مشاعره عن الآخرين، ويأخذ وقتا كبيرا قبل اتخاذ أي قرار، لذا تجده شخص مرتب لا يتحرك بعشوائية.

ويعرف عن أصحاب برج العذراء أنّهم مميزون بحسهم الفني فتجدهم يتحدثون عن الموسيقى والأعمال الفنية بشكل بارع، لذا نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تطالب خبيرة الأبراج مولود برج العذراء بالحذر، فالقمر بمواجهة برجك اليوم.. لذا حاول أن تلاحظ كل صغيرة وكبيرة تدور من حولك، واصبر حتى ترتب أفكارك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

أما على الجانب العاطفي، فأنت اليوم عزيزي مولود برج العذراء، إذا كنت متزوجا فالقمر يشوشك وعليك أن تحافظ على تماسكك وهدوئك مع شريك حياتك.

مشاهير برج العذراء

ويعد مولود برج العذراء من الأشخاص الجادة في عملها ومتفانية، يحصل على ما يريد، ومن أبرز مشاهير هذا البرج، الفنانة ريهام عبدالغفور، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر، الفنان حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس، والفنان أشرف عبدالباقي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 سبتمبر.