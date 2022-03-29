حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 29-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يشتهر مواليد برج السرطان بالحساسية المفرطة، التي تجعلهم يدخلون في نوبات اكتئاب لفترات طويلة لأسباب تبدو للبعض تافهة، ومع ذلك فهم يقدرون الاهتمام والإخلاص، ويقدسون الثقة بين الأصدقاء وفي العلاقات، كما أنهم يحفظون الأسرار.

ولمواليد الفترة ما بين 22 يونيو إلى 22 يوليو من أصحاب برج السرطان، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية، تأثير حركة الأبراج والفلك على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج السرطان إن حظك اليوم على المستوى المهني: فإن اليوم تعرف كيف تتكيف مع المتغيرات وتسير الأمور لصالحك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن على المستوى العاطفي، القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالحدس والبصيرة وتعرف كيف تقتع الآخرين بآرائك.

مشاهير برج السرطان

يٌعرف عن مواليد برج السرطان الإصرار والعزيمة، لذلك يتواجد الكثير من المشاهير من أصحاب هذا البرج، منهم اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.