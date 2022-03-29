حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 29-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مواليد برج العذراء بخفة الظل والإخلاص وقدرتهم الكبيرة على مسامحة الآخرين، كما يتميز مواليد ذلك البرج بالمسؤولية تجاه الآخرين، ويحرص بالاهتمام بالتفاصيل الصغيرة تجاه من يهتمون لأمرهم، كما يلجأون دائماً إلى تحليل المواقف المختلفة لتحديد رد الفعل المناسب، كما أنهم يتسمون بأنهم شخصيات عقلانية، ويتميز مواليد العذراء بتحكمهم في ضبط النفس والتصرف بحكمة.

ولمواليد الفترة ما بين 23 أغسطس إلى 22 سبتمبر من أصحاب برج العذراء، يعرض لكم موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية، تأثير حركة الأبراج والفلك على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيد العاطفي والمهني وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية..

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

تقول خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج العذراء إن حظك اليوم على المستوى المهني، القمر في مواجهة برجك يجعلك تفقد صبرك سريعا مع من حولك، حاول أن تهدأ، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، أن على المستوى العاطفي إذا كنت متزوجا تجد أن بداخلك اليوم مشاعر غليان وتمرد على الطرف الآخر وعليك أن تقاوم ذلك.

مشاهير برج العذراء

يُعرف عن مواليد برج العذراء قدرتهم المنطقية على تحليل المواقف مما يجعلهم يتميزون في شتى المجالات ومن أبرز مشاهير هذا البرج المطرب كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كفوري، والفنانة ريهام حجاج، والفنانة الشابة منة فضالي، والفنان مصطفى فهمي، والفنان خالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.