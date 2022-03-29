حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 29-3-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن توقعاتها لمولود برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، والذي يعرف عنه أنه برج يتسم بالذكاء والدهاء، كما أنه يفضل الانتماء لشخص ما والبقاء مخلص له طوال حياته، كما أنه يتسم بامتلاكه حساً فنياً عالياً، كما أن أصحاب هذا البرج يعرف عنهم اللطف والكرم للغاية ودائما ما يسعون لمساعدة الآخرين.

ويأتي ترتيب برج الحوت بين الأبراج الثاني عشر أي الأخير في دائرة الأبراج الفلكية، ويحكمه دائما كوكبا نبتون والمشتري، أما أرقام حظ هذا البرج فهي: 3، 9، 12، 15، لذا يعرض موقع بوابة «الوطن» في السطور التالية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد فأن مواليد برج الحوت اليوم يجب أن يستغلوا الفرص فالفلك يعمل لصالحك واليوم تجد نفسك ملهما وتلمع بأفكار مبتكرة وجذابة.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وأضافت «فؤاد» أن على المستوى العائلي والعاطفي لمواليد برج الحوت أن المشتري ونبتون والقمر في برجك ويجعلك ذلك فاتنا، وتكون في مقدمة الاهتمام.

مشاهير برج الحوت

وفي مقدمة المشاهير من برج الحوت يأتي كل من الملحن والمغني الراحل محمد الموجي، والعالمة المصرية سميرة موسى، والشاعر الراحل أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة العالمية كوين لطيفة.