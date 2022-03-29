الجامعة الألمانية بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي للمياه 2022

شاركت الجامعة الألمانية بالقاهرة في الاحتفال باليوم العالمي للمياه 2022، الموافق 22 مارس من كل عام، وذلك بتنظيم حملة توعية لمجتمع الجامعة بقضايا المياه وأهمية الحفاظ على مواردها، إذ تبنى تنظيم الاحتفالية كل من برنامج الهندسة المدنية وكلية هندسة وعلوم المواد والأسرة الطلابية للجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين ASCE والأسرة الطلابية بروك Brücke، تحت إشراف الدكتور مصطفى بركة عميد كلية الهندسة وعلوم المواد ومدير برنامج الهندسة المدنية بـ الجامعة الألمانية.

المسابقة التي طرحت خلال الاحتفالية جاءت تحت شعار «المیاه الجوفیة - تجلية ما لا تراه الأعين»، شارك فيها 10 فرق طلابية من تخصصات «الهندسة المدنية – المعمارية – الفنون التطبيقية – علوم الحاسب – الهندسة الكهربائية».

واستعرض كل فريق مشروعه المطروح الذي صمم على هيئة ملصق مرفق به شرح توضيحي للمشروع، والذي يتوافق مع الموضوع الرئيسي للمسابقة الذي اختارته الأمم المتحده لهذا العام، وتمحور حول فكرة أن المیاه الجوفیة لا تظھر للعیان، فهي مصدر المیاه العذبة الجاریة في العالم، وتأثیرھا یظھر في كل مكان، وتؤدي دورا أساسیا للمناطق القاحلة كونها تستخدم للشرب والصرف الصحي وإنتاج الأغذیة والصناعة.

مواجهة التحديات البيئية

هذا وقد أشرفت الدكتورة شيرين البرادعي، الأستاذ المساعد ببرنامج الهندسة المدنية على وضع موضوعات المسابقة، كما شاركت مع أعضاء هيئة التدريس في تقييم الحلول الإبداعية الملائمة التي قدمها الطلاب للتعامل مع تفاقم ظاهرة التغير المناخي الجائح، وتأثيره على الموارد المائية وجودة المياه الجوفية.

وقد صرح الدكتور بركة، بأن تلك المشاركة تأتي في إطار حرص الجامعة على إشراك شبابها في مواجهة التحديات البيئية وإيجاد حلول استباقية مبتكرة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الـ6 الخاص بحق حصول الجميع على المياه النظيفة، وتوفر مرافق للصرف الصحي بحلول عام 2030.

دعم ألمانيا لمؤتمر المناخ المقبل

كما شارك فيليب موباي، رئيس القسم العلمي ورئيس إدارة المراسم بالسفارة الألمانية بالقاهرة طلاب الجامعة، في فاعليات الاحتفالية وأثنى على حرصهم بالمشاركة في إيجاد الحلول الفاعلة لحماية البيئة والحفاظ على المياه، باعتبارها إحدى أهم قضايا القرن الحالي، التي تتصدر الاهتمام عالميا.

وسلط موباي الضوء على التعاون القائم بين السفارة الألمانية ووزارة البيئة المصرية في القضايا المتعلقة بالبيئة والتغير المناخي.

وأشارت إلى أن هذا التعاون متواصل بشكل دوري من خلال عقد منتدى القاهرة للتغير المناخي Cairo Climate Talks، بالتعاون مع مؤسسات ألمانية ومصرية، مؤكدا دعم ومساندة ألمانيا لانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.

شهدت فعاليات الاحتفالية مشاركة كل من أحمد عبد العزيز نائب عميد كلية هندسة وعلوم المواد، و من جانب برنامج الهندسة المدنية منى بدر الدين، نائب مدير البرنامج للبحوث وشئون أعضاء هيئة التدريس، ناجي حنا نائب مدير البرنامج لشئون التعليم والطلاب، أحمد عبد الستار، و بحضور كثيف من أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والطلاب من كليات الجامعة المختلفة.