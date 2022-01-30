أحمد حسن: «رجعنا نرعب المنتخبات.. وهنكسب حتى لو لعبنا بالناشئين»

أعرب أحمد حسن قائد المنتخب الوطني الأسبق، الحائز على 4 بطولات أفريقية، عن سعادته بالفوز على المغرب بهدفين لهدف في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون، موضحًا: «كل اللاعبين يستحقون التحية وكلهم رجالة، كلنا بنفتخر بهم ورجعونا تاني للأيام الحلوة والتفاف الشارع المصري كله وراء المنتخب، ومفيش ألوان لا أهلي ولا زمالك ولا إسماعيلي، والناس نسيت كل حاجة».

وأضاف حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، على قناة «on»، أن المنتخب الوطني يمتلك مجموعة من اللاعبين الرائعين، موضحا: «هو ده منتخبنا ودي إمكانيات مصر، وحتى لو هنلعب بالناشئين، فإحنا منتخب مصر، واللاعبون لعبوا برجولة ومسؤولية، وشخصية منتخب مصر عادت من المباراة السابقة».

رجعنا نرهب كل الفرق الأفريقية

وتابع: «رجعنا نرهب كل الفرق الأفريقية، وعاد مستوى محمد صلاح مع المنتخب الوطني، فهو لاعب صاحب إمكانيات كبيرة ويقدم أداءً رائعا ويمثل فارقا كبيرًا مع المنتخب، وفي حالة فوز منتخبنا بالبطولة، يحصل صلاح على جائزة اللاعب الأفضل في العالم خلال السنة المقبلة».

أداء هجومي ودفاعي رائع

وأشار إلى أنّ صلاح يقدم أداءً هجوميا ودفاعيا رائعا، ويقوم بدوره كقائد للفريق، وتحسن مستواه في مباراتي كوت ديفوار والمغرب، كما أن الروح بين اللاعبين كانت رائعة، والبدلاء لديهم نفس مستويات الأساسيين، وأحمد فتوح من أفضل لاعبي البطولة، وأتمنى أن يحترف بعد انتهائها، ومحمد عبدالمنعم قدم مباراة رائعة وكذلك عمر كمال.