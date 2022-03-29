النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية

وافق مجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية، الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982.

أخذ الرأي النهائي وقوفًا

وجاء أخذ الرأي النهائي وقوفًا خلال الجلسة العامة اليوم، حيث يستهدف مشروع القانون، مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشكل مفصل.

ضوابط موضوعية لإحكام الرقابة

كما يهدف مشروع القانون، لوضع أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية، تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة، خاصة نشاط الوساطة العقارية، بهدف مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، ومواجهة عمليات غسيل الأموال وفقا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.