درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30-3-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30 مارس، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في فترات الليل والصباح الباكر على الأنحاء كافة.

وأوضح خبراء الأرصاد، أنّ اليوم الأربعاء يشهد ارتفاعا في درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية التي شهدتها الفترة الماضية، إذ تصل العظمى على بعض المناطق لـ36 درجة بينما الصغرى لـ18 في مناطق كحلايب.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

وعن حالة البحرين، ذكرت الهيئة، أنّ البحر المتوسط يشهد ارتفاعا في الموج بين خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فارتفاع الموج متوسط يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء في مصر على النحو التالي:

سجلت القاهرة 27 13

سجلت الإسكندرية 23 12

سجلت وادي النطرون 25 12

سجلت طنطا 25 13

سجلت شبين الكوم 26 13

سجلت دمنهور 24 12

سجلت بلطيم 21 10

سجلت مطروح 22 10

سجلت السلوم 23 09

سجلت سيوة 27 09

سجلت بورسعيد 22 14

سجلت دمياط 21 13

سجلت الزقازيق 27 13

سجلت المنصورة 24 12

سجلت الإسماعيلية 26 10

السويس 25 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 25 12

نخل 26 03

نويبع 28 15

طابا 26 14

كاترين 24 05

الطور 25 14

شرم الشيخ 31 18

الغردقة 29 14

مرسى علم 28 15

الفيوم 27 12

بني سويف 28 12

المنيا 28 11

أسيوط 29 12

سوهاج 30 11

قنا 32 12

الأقصر 35 13

أسوان 35 15

إدفو 36 15

أبو سمبل 34 15

الوادي الجديد 35 12

شلاتين 30 15

أبو رماد 29 14

حلايب 26 18

رأس حدربة 25 17